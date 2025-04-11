«Жизньмарт» начал расследование после найденной перчатки в чизкейке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торт покупатель приобрел в магазине в Верхней Пышме
Торт покупатель приобрел в магазине в Верхней Пышме Фото:

Сеть магазинов «Жизньмарт» извинилась перед жителем Верхней Пышмы, который нашел в чизкейке кусок перчатки. В пресс-службе компании URA.RU сообщили, что уже начали выяснять обстоятельства произошедшего.

«Мы в курсе ситуации и незамедлительно начали внутреннее расследование на производстве. Мы крайне серьезно относимся к вопросам качества продукции и безопасности наших покупателей. Перед гостем мы извинились, оформили компенсацию», — поделились представители «Жизньмарта».

Свердловчанин купил торт в магазине по адресу Успенский проспект, 113д. Уже дома он обнаружил внутри чизкейка перчатку. В торговой точке заявили, что готовы обменять товар или вернуть деньги.

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Сеть магазинов «Жизньмарт» извинилась перед жителем Верхней Пышмы, который нашел в чизкейке кусок перчатки. В пресс-службе компании URA.RU сообщили, что уже начали выяснять обстоятельства произошедшего. «Мы в курсе ситуации и незамедлительно начали внутреннее расследование на производстве. Мы крайне серьезно относимся к вопросам качества продукции и безопасности наших покупателей. Перед гостем мы извинились, оформили компенсацию», — поделились представители « Жизньмарта» . Свердловчанин купил торт в магазине по адресу Успенский проспект, 113д. Уже дома он обнаружил внутри чизкейка перчатку. В торговой точке заявили, что готовы обменять товар или вернуть деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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