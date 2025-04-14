14 апреля 2025

На курганском заводе создали пожарную дружину, которую будут привлекать к ликвидации ЧС

На «Курганмашзаводе» появилась новая пожарная дружина
© Служба новостей «URA.RU»
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На КМЗ создали добровольную пожарную дружину
На КМЗ создали добровольную пожарную дружину Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На «Курганмашзаводе» создали добровольную пожарную дружину из числа работников предприятия. Их планируют привлекать к ликвидации возможных ЧС не только на территории, но и за его пределами. Для дружинников предусмотрена льгота в виде трех дополнительных оплачиваемых дней отдыха с сохранением средней заработной платы. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в пресс-службе завода.

«На предприятии создана объектовая добровольная пожарная дружина из числа работников завода. Она будет привлекаться для участия в профилактике и тушении пожаров, в спасении людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, оказания первой помощи пострадавшим, прежде всего на территории Курганмашзавода. В случае других чрезвычайных ситуаций планируется привлекать добровольных пожарных к работам по ликвидации ЧС и за пределами завода», — сообщили URA.RU в пресс-службе КМЗ.

Уже идет работа по укомплектованию добровольной пожарной дружины, оснащению добровольцев необходимым оборудованием и спецодеждой. Также организовано обучение добровольцев по программе профессиональной подготовки. Согласно требованиям федерального законодательства, все добровольцы пройдут обязательную регистрацию с внесением в единый всероссийский сводный реестр добровольных пожарных, отметили в КМЗ.

В прошлом году заводчане «Курганмашзавода» активно оказывали помощь в период паводка и пожаров. Также более 100 работников помогали тушить пожары весной 2023 года. За свой вклад в ликвидацию ЧС награждались губернатором региона Вадимом Шумковым.

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На «Курганмашзаводе» создали добровольную пожарную дружину из числа работников предприятия. Их планируют привлекать к ликвидации возможных ЧС не только на территории, но и за его пределами. Для дружинников предусмотрена льгота в виде трех дополнительных оплачиваемых дней отдыха с сохранением средней заработной платы. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в пресс-службе завода. «На предприятии создана объектовая добровольная пожарная дружина из числа работников завода. Она будет привлекаться для участия в профилактике и тушении пожаров, в спасении людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, оказания первой помощи пострадавшим, прежде всего на территории Курганмашзавода. В случае других чрезвычайных ситуаций планируется привлекать добровольных пожарных к работам по ликвидации ЧС и за пределами завода», — сообщили URA.RU в пресс-службе КМЗ. Уже идет работа по укомплектованию добровольной пожарной дружины, оснащению добровольцев необходимым оборудованием и спецодеждой. Также организовано обучение добровольцев по программе профессиональной подготовки. Согласно требованиям федерального законодательства, все добровольцы пройдут обязательную регистрацию с внесением в единый всероссийский сводный реестр добровольных пожарных, отметили в КМЗ. В прошлом году заводчане «Курганмашзавода» активно оказывали помощь в период паводка и пожаров. Также более 100 работников помогали тушить пожары весной 2023 года. За свой вклад в ликвидацию ЧС награждались губернатором региона Вадимом Шумковым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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