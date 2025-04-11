Рабочего прибило обрушившимся краном на Уралмаше

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Мужчина скончался на месте ЧП (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 11 апреля на стройке жилого комплекса «Парк победы» (ул. Калинина, 79) рабочего придавило обрушившимся краном. Прибывшие на место медики констатировали смерть 66-летнего мужчины, рассказал URA.RU источник в экстренных службах.

«Автокран разгружал конструкцию башенного, но стрела опрокинулась в котлован, где находился рабочий. В этот момент мужчина проводил монтаж фундамента», — сказал собеседник. В течение получаса на место прибыли полицейские и бригада реанимации.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы СУ СКР по Свердловской области и застройщика Prinzip, которому принадлежит стройка. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге утром 11 апреля на стройке жилого комплекса «Парк победы» (ул. Калинина, 79) рабочего придавило обрушившимся краном. Прибывшие на место медики констатировали смерть 66-летнего мужчины, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «Автокран разгружал конструкцию башенного, но стрела опрокинулась в котлован, где находился рабочий. В этот момент мужчина проводил монтаж фундамента», — сказал собеседник. В течение получаса на место прибыли полицейские и бригада реанимации. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы СУ СКР по Свердловской области и застройщика Prinzip, которому принадлежит стройка. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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