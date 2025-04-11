Рабочего прибило обрушившимся краном на Уралмаше

11 апреля 2025 в 13:25 Размер текста - 17 +

Мужчина скончался на месте ЧП (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге утром 11 апреля на стройке жилого комплекса «Парк победы» (ул. Калинина, 79) рабочего придавило обрушившимся краном. Прибывшие на место медики констатировали смерть 66-летнего мужчины, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «Автокран разгружал конструкцию башенного, но стрела опрокинулась в котлован, где находился рабочий. В этот момент мужчина проводил монтаж фундамента», — сказал собеседник. В течение получаса на место прибыли полицейские и бригада реанимации. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы СУ СКР по Свердловской области и застройщика Prinzip, которому принадлежит стройка. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 11 апреля на стройке жилого комплекса «Парк победы» (ул. Калинина, 79) рабочего придавило обрушившимся краном. Прибывшие на место медики констатировали смерть 66-летнего мужчины, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «Автокран разгружал конструкцию башенного, но стрела опрокинулась в котлован, где находился рабочий. В этот момент мужчина проводил монтаж фундамента», — сказал собеседник. В течение получаса на место прибыли полицейские и бригада реанимации. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы СУ СКР по Свердловской области и застройщика Prinzip, которому принадлежит стройка. Ответ будет опубликован, как только поступит.