Власти Ханты-Мансийского автономного округа раскрыли населенные пункты, где продается самое дешевое автомобильное топливо. По данным окружного департамента экономразвития, самая низкая цена на бензин зафиксирована в Мегионе и Урае.
«В Мегионе средняя стоимость бензина марки АИ-92 составляет 48,37 рубля за литр, а АИ-95 — 51,92 рубля. Самый дешевый бензин марки АИ-98 продается в Урае за 69,95 рубля», — указано в актуальном отчете департамента на официальном сайте.
В ведомстве также отметили, что самые низкие цены на дизельное топливо — 71 рубль за литр — в поселке Сергино Октябрьского района. Стоимость сжиженного газа для автомобилей минимальна в поселке Федоровский (18,50 рубля за литр), который находится в Сургутском районе.
За прошедшую неделю в большинстве населенных пунктов округа цены остались стабильными, однако в Мегионе и Федоровском зафиксировано незначительное снижение стоимости бензина марки АИ-92 и дизельного топлива на 0,13% и 0,14% соответственно.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за последнюю неделю выросли цены на бензин на автозаправках двух компаний. Подорожало топливо на АЗС «Роснефти» и «Газпрома».
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