Якушев обсудил с врио главы Оренбургской области народную программу ЕР

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев встретились для обсуждения народной программы партии. В рамках нее активно ведется обновление инфраструктуры в сфере образования. Как отметил Якушев, долг партии перед россиянами — своевременное введение объектов в эксплуатацию.
«По всей стране мы уже отремонтировали больше зданий, чем было изначально запланировано. С этого года капремонт проходит не только в школах, но и детсадах и колледжах. Все работы продолжим контролировать вместе с родителями и общественниками, особое внимание уделяя соблюдению сроков сдачи объектов», — заявил Якушев. Его слова передает официальный сайт «Единой России». Секретарь Генсовета партии акцентировал внимание на том, что программа модернизации и строительства образовательных объектов, которая реализуется политической партией в сотрудничестве с Минпросвещения по поручению президента РФ Владимира Путина, идет быстрее запланированных сроков.
В свою очередь глава Оренбургской области Солнцев также побывал на открытии двух школ в своем регионе в начале апреля. В частности, он посетил Саракташскую среднюю школу №2 после ее капитального ремонта, а также оценил новый корпус школы в поселке Ленина, она рассчитана на 825 учеников. Евгений Солнцев также пообщался с учителями, родителями и детьми, и все они подтвердили, что модернизация образовательных учреждений превзошла их ожидания.
Кроме того, врио губернатора Оренбургской области сообщил о завершении работ по восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате наводнения в регионе в 2024 году. Так, в Орске завершены ремонтные работы на защитной дамбе. Планируется, что до июня 2025 года будут выполнены работы по выравниванию гребня дамбы и укреплению ее боковых склонов.
Также в ходе встречи Якушева и Солнцева обсуждались вопросы поддержки участников СВО и их семей. В Оренбургской области реализуется комплекс мероприятий, соответствующих указаниям Путина. В регионе власти занимаются юридической, социальной и психологической поддержкой бойцов и их родственников. Для них также организуют возможности по обучению и переквалификации, а также оказывается поддержка в трудоустройстве. Помимо прочего, в Оренбургской области на данный момент продолжает действовать программа «Герои Оренбуржья», в которую уже включены 510 участников спецоперации. Ее участники получат обещанное трудоустройство, подчеркнул Евгений Солнцев.
Кроме того, Владимир Якушев и Евгений Солнцев обсудили организацию предстоящих муниципальных выборов в регионе. В Единый день голосования, 14 сентября, жителям Оренбургской области предстоит выбрать представителей на более чем четыре тысячи мандатов.
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