Под Челябинском построят новый жилой комплекс. Скрин

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В Челябинске в поселке Рощино новый ЖК появится к третьему кварталу 2026 года
В Челябинске в поселке Рощино новый ЖК появится к третьему кварталу 2026 года Фото:

В поселке Рощино Сосновского района Челябинской области в 26 километрах от города застройщик ООО СЗ «Созидание» возведет новый жилой комплекс общей жилой площадью 7,5 тысяч квадратных метров. Построить многоквартирный дом девелопер планирует к третьему кварталу 2026 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«Под Челябинском застройщик ООО СЗ „Созидание“ возводит новый жилой комплекс площадью 7,5 тысяч квадратных метров. Построить многоквартирный высотный жилой дом планируется к третьему кварталу 2026 года», — сообщается на сайте едино информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как сообщается в документации, в девятиэтажном доме на два подъезда будет 169 квартир. Вне придомовой территории предусмотрено 149 мест для парковки автомобилей. Рядом с домом построят две спортивные площадки и одну детскую.

Общая жилплощадь нового ЖК - 7.5 тысяч квадратных метров
Общая жилплощадь нового ЖК - 7.5 тысяч квадратных метров
Фото:

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В поселке Рощино Сосновского района Челябинской области в 26 километрах от города застройщик ООО СЗ «Созидание» возведет новый жилой комплекс общей жилой площадью 7,5 тысяч квадратных метров. Построить многоквартирный дом девелопер планирует к третьему кварталу 2026 года, сообщается на сайте о недвижимости. «Под Челябинском застройщик ООО СЗ „Созидание“ возводит новый жилой комплекс площадью 7,5 тысяч квадратных метров. Построить многоквартирный высотный жилой дом планируется к третьему кварталу 2026 года», — сообщается на сайте едино информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Как сообщается в документации, в девятиэтажном доме на два подъезда будет 169 квартир. Вне придомовой территории предусмотрено 149 мест для парковки автомобилей. Рядом с домом построят две спортивные площадки и одну детскую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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