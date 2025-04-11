В поселке Рощино Сосновского района Челябинской области в 26 километрах от города застройщик ООО СЗ «Созидание» возведет новый жилой комплекс общей жилой площадью 7,5 тысяч квадратных метров. Построить многоквартирный дом девелопер планирует к третьему кварталу 2026 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«Под Челябинском застройщик ООО СЗ „Созидание“ возводит новый жилой комплекс площадью 7,5 тысяч квадратных метров. Построить многоквартирный высотный жилой дом планируется к третьему кварталу 2026 года», — сообщается на сайте едино информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Как сообщается в документации, в девятиэтажном доме на два подъезда будет 169 квартир. Вне придомовой территории предусмотрено 149 мест для парковки автомобилей. Рядом с домом построят две спортивные площадки и одну детскую.
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