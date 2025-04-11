На Челябинскую область обрушатся очень сильные снегопады

В Челябинской области в ночь на 12 апреля ожидаются очень сильные снегопады. Штормовое предупреждение объявили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Ночью 12 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере области местами очень сильный снег, сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на провода, гололедица), местами установление временного снежного покрова», — пояснили метеорологи.
Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде, который начался в регионе 10 апреля. По предварительным данным, он должен был закончиться к вечеру 11 апреля, однако уточненный прогноз показал, что снег задержится в области. Дорожные службы уже предупредили о том, что не стоит выезжать на трассы без крайней необходимости и тем более на летней резине.
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