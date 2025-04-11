На Челябинскую область обрушатся очень сильные снегопады

11 апреля 2025 в 14:12 Размер текста - 17 +

Сильный дождь и мокрый снег ожидается в ближайшие часы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в ночь на 12 апреля ожидаются очень сильные снегопады. Штормовое предупреждение объявили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Ночью 12 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере области местами очень сильный снег, сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на провода, гололедица), местами установление временного снежного покрова», — пояснили метеорологи. Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде, который начался в регионе 10 апреля. По предварительным данным, он должен был закончиться к вечеру 11 апреля, однако уточненный прогноз показал, что снег задержится в области. Дорожные службы уже предупредили о том, что не стоит выезжать на трассы без крайней необходимости и тем более на летней резине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в ночь на 12 апреля ожидаются очень сильные снегопады. Штормовое предупреждение объявили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Ночью 12 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере области местами очень сильный снег, сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на провода, гололедица), местами установление временного снежного покрова», — пояснили метеорологи. Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде, который начался в регионе 10 апреля. По предварительным данным, он должен был закончиться к вечеру 11 апреля, однако уточненный прогноз показал, что снег задержится в области. Дорожные службы уже предупредили о том, что не стоит выезжать на трассы без крайней необходимости и тем более на летней резине.