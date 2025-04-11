Нидерланды могут принять решение в пользу бывших акционеров ЮКОСА

Генеральный прокурор Нидерландов рекомендовал Верховному суду отклонить кассационную жалобу России на решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. Это следует из заключения надзорного ведомства страны.
«Генеральный прокурор рекомендует Верховному суду отклонить кассационную жалобу Российской Федерации. Это означает, что арбитражные решения, требующие выплаты бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов США, могут остаться в силе», — говорится в заключении прокурора. Его приводит РИА Новости.
Отмечается, что заключение генпрокурора не является окончательным решением по делу. Окончательное слово в этом юридическом споре останется за Верховным судом Нидерландов, который планирует вынести свое решение 17 октября 2025 года.
В 2014 году арбитраж в Гааге присудил компенсацию на основании преднамеренного банкротства ЮКОСа. Верховный суд Нидерландов в 2021 году отменил это решение, но вернул дело в апелляционный суд Амстердама, который вновь подтвердил выплату. Россия обжаловала решение в Верховном суде Нидерландов. В 2024 году апелляционный суд Амстердама подтвердил решение арбитража о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, отклонив доводы о мошенничестве, заявленные Россией в апелляции как несвоевременные.
Компания «ЮКОС» была одной из крупнейшей игроков на российском нефтяном рынке с 1993 по 2007 год. 1 августа 2007 года компания была официально признана банкротом. Процедура банкротства, включая конкурсное производство, продолжалась до 12 ноября 2007 года, когда были завершены все связанные с этим процессы.
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