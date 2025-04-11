В центре Челябинска мужчина сорвался с моста и упал в реку Миасс. Видео

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Мужчина упал в реку около ТРЦ «Мегаполис»
Мужчина упал в реку около ТРЦ «Мегаполис» Фото:

В центре Челябинска, на Свердловском проспекте, мужчина сорвался с моста и упал в реку Миасс, где провел около часа. Тонущего человека заметил и спас матрос станции проката катамаранов, рассказал руководитель проката Игорь Курныкин.

«Матрос заметил тонущего мужчину в бинокль. Сразу направился к нему на помощь на моторной лодке», — рассказал Курныкин, пишет ИА «Первое областное».

Мужчина провел в ледяной воде около часа. Когда пострадавшего достали из воды, его осмотрели медики. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

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В центре Челябинска, на Свердловском проспекте, мужчина сорвался с моста и упал в реку Миасс, где провел около часа. Тонущего человека заметил и спас матрос станции проката катамаранов, рассказал руководитель проката Игорь Курныкин. «Матрос заметил тонущего мужчину в бинокль. Сразу направился к нему на помощь на моторной лодке», — рассказал Курныкин, пишет ИА «Первое областное». Мужчина провел в ледяной воде около часа. Когда пострадавшего достали из воды, его осмотрели медики. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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