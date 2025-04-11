Мужчина упал в реку около ТРЦ «Мегаполис»
В центре Челябинска, на Свердловском проспекте, мужчина сорвался с моста и упал в реку Миасс, где провел около часа. Тонущего человека заметил и спас матрос станции проката катамаранов, рассказал руководитель проката Игорь Курныкин.
«Матрос заметил тонущего мужчину в бинокль. Сразу направился к нему на помощь на моторной лодке», — рассказал Курныкин, пишет ИА «Первое областное».
Мужчина провел в ледяной воде около часа. Когда пострадавшего достали из воды, его осмотрели медики. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.
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