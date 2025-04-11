Арестован екатеринбуржец, обвиняемый в двойном убийстве в «нулевые». Фото

11 апреля 2025 в 15:52 Размер текста - 17 +

Меру пресечения избрал Кировский районный суд Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге отправили под в следственный изолятор 54-летнего Джалала Миканаева, который обвиняется в убийстве двух девушек в 2001 году. Об этом URA.RU сообщили в Кировском районном суде. «Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 11 суток. То есть, до 21 мая», — сказали в инстанции. Миканаева задержали 10 апреля в его квартире на Стахановской, 32. Силовую операцию, по данным URA.RU, провели сотрудники Росгвардии и СКР. По версии следствия, мужчина задушил девушек и скрылся. Позднее он попал в колонию по тяжкой статье Уголовного кодекса РФ. Фото: предоставлено Кировским райсудом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отправили под в следственный изолятор 54-летнего Джалала Миканаева, который обвиняется в убийстве двух девушек в 2001 году. Об этом URA.RU сообщили в Кировском районном суде. «Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 11 суток. То есть, до 21 мая», — сказали в инстанции. Миканаева задержали 10 апреля в его квартире на Стахановской, 32. Силовую операцию, по данным URA.RU, провели сотрудники Росгвардии и СКР. По версии следствия, мужчина задушил девушек и скрылся. Позднее он попал в колонию по тяжкой статье Уголовного кодекса РФ.