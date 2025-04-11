Арестован екатеринбуржец, обвиняемый в двойном убийстве в «нулевые». Фото

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Мера пресечения обвиняемым в похищении, понуждении к действиям сексуального характера и хулиганстве. Свердловская область, Каменск-Уральский , арест, суд, мера пресечения, наручники, судебное заседание, ограничение свободы, конвой в зале суда, конвой в суде
Меру пресечения избрал Кировский районный суд Фото:

В Екатеринбурге отправили под в следственный изолятор 54-летнего Джалала Миканаева, который обвиняется в убийстве двух девушек в 2001 году. Об этом URA.RU сообщили в Кировском районном суде.

«Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 11 суток. То есть, до 21 мая», — сказали в инстанции.

Миканаева задержали 10 апреля в его квартире на Стахановской, 32. Силовую операцию, по данным URA.RU, провели сотрудники Росгвардии и СКР. По версии следствия, мужчина задушил девушек и скрылся. Позднее он попал в колонию по тяжкой статье Уголовного кодекса РФ.

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В Екатеринбурге отправили под в следственный изолятор 54-летнего Джалала Миканаева, который обвиняется в убийстве двух девушек в 2001 году. Об этом URA.RU сообщили в Кировском районном суде. «Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 11 суток. То есть, до 21 мая», — сказали в инстанции. Миканаева задержали 10 апреля в его квартире на Стахановской, 32. Силовую операцию, по данным URA.RU, провели сотрудники Росгвардии и СКР. По версии следствия, мужчина задушил девушек и скрылся. Позднее он попал в колонию по тяжкой статье Уголовного кодекса РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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