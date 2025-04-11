В Екатеринбурге отправили под в следственный изолятор 54-летнего Джалала Миканаева, который обвиняется в убийстве двух девушек в 2001 году. Об этом URA.RU сообщили в Кировском районном суде.
«Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 11 суток. То есть, до 21 мая», — сказали в инстанции.
Миканаева задержали 10 апреля в его квартире на Стахановской, 32. Силовую операцию, по данным URA.RU, провели сотрудники Росгвардии и СКР. По версии следствия, мужчина задушил девушек и скрылся. Позднее он попал в колонию по тяжкой статье Уголовного кодекса РФ.
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