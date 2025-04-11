На месте происшествия работают силовики (архивное фото)
В Екатеринбурге в белой Infiniti обнаружили труп. На месте происшествия работают спецслужбы, сказал источник URA.RU в экстренных службах города.
ЧП произошло в Верх-Исетском районе. «Скорую помощь вызвали прохожие. Сейчас силовики близко не подпускают никого к машине. Они собираются разбить окно, чтобы вытащить тело», — сказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Тело нашли в этой машине
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