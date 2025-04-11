В Екатеринбурге нашли труп в элитной иномарке. Фото

11 апреля 2025 в 15:13 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают силовики (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU В Екатеринбурге в белой Infiniti обнаружили труп. На месте происшествия работают спецслужбы, сказал источник URA.RU в экстренных службах города. ЧП произошло в Верх-Исетском районе. «Скорую помощь вызвали прохожие. Сейчас силовики близко не подпускают никого к машине. Они собираются разбить окно, чтобы вытащить тело», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Тело нашли в этой машине Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в белой Infiniti обнаружили труп. На месте происшествия работают спецслужбы, сказал источник URA.RU в экстренных службах города. ЧП произошло в Верх-Исетском районе. «Скорую помощь вызвали прохожие. Сейчас силовики близко не подпускают никого к машине. Они собираются разбить окно, чтобы вытащить тело», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.