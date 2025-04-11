В Екатеринбурге нашли труп в элитной иномарке. Фото

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Обстановка на месте взрыва на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов. Москва, полицейские, следственный комитет, росгвардия, оцепление
На месте происшествия работают силовики (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в белой Infiniti обнаружили труп. На месте происшествия работают спецслужбы, сказал источник URA.RU в экстренных службах города.

ЧП произошло в Верх-Исетском районе. «Скорую помощь вызвали прохожие. Сейчас силовики близко не подпускают никого к машине. Они собираются разбить окно, чтобы вытащить тело», — сказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Тело нашли в этой машине
Тело нашли в этой машине
Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге в белой Infiniti обнаружили труп. На месте происшествия работают спецслужбы, сказал источник URA.RU в экстренных службах города. ЧП произошло в Верх-Исетском районе. «Скорую помощь вызвали прохожие. Сейчас силовики близко не подпускают никого к машине. Они собираются разбить окно, чтобы вытащить тело», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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