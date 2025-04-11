В Кургане планируют снести 81 гараж. Список

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Уже собираются снести 81 гараж
Уже собираются снести 81 гараж Фото:

Администрация города Кургана активно занимается устранением самовольных построек в различных районах города. Уже планируется снести 81 гараж, сообщает пресс-служба администрации региона.

«В соответствии с требованиями законодательства, самовольно установленные гаражи, сооружения и постройки, на которые у граждан нет правоустанавливающих документов и которые находятся на земельных участках, не предназначенных для этого, должны быть снесены», — пишет ведомство. Помимо сноса самовольных построек, администрация предоставляет возможность для обращения граждан, которые содержат такие постройки.

Список всех объектов, попадающих под снос:

  1. Шесть металлических гаражей, расположенных в 11 микрорайоне в районе многоквартирного дома № 5.
  2. Два металлических гаража, расположенных в 3 микрорайоне в районе многоквартирного дома № 23.
  3. 72 металлических гаража и два ограждения, расположенные по ул. Анфиногенова в районе многоквартирных домов № 7, 9.
  4. Металлический гараж, расположенный по ул. Пичугина, в районе многоквартирного дома № 26

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Администрация города Кургана активно занимается устранением самовольных построек в различных районах города. Уже планируется снести 81 гараж, сообщает пресс-служба администрации региона. «В соответствии с требованиями законодательства, самовольно установленные гаражи, сооружения и постройки, на которые у граждан нет правоустанавливающих документов и которые находятся на земельных участках, не предназначенных для этого, должны быть снесены», — пишет ведомство. Помимо сноса самовольных построек, администрация предоставляет возможность для обращения граждан, которые содержат такие постройки. Список всех объектов, попадающих под снос:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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