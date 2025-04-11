Администрация города Кургана активно занимается устранением самовольных построек в различных районах города. Уже планируется снести 81 гараж, сообщает пресс-служба администрации региона.
«В соответствии с требованиями законодательства, самовольно установленные гаражи, сооружения и постройки, на которые у граждан нет правоустанавливающих документов и которые находятся на земельных участках, не предназначенных для этого, должны быть снесены», — пишет ведомство. Помимо сноса самовольных построек, администрация предоставляет возможность для обращения граждан, которые содержат такие постройки.
Список всех объектов, попадающих под снос:
- Шесть металлических гаражей, расположенных в 11 микрорайоне в районе многоквартирного дома № 5.
- Два металлических гаража, расположенных в 3 микрорайоне в районе многоквартирного дома № 23.
- 72 металлических гаража и два ограждения, расположенные по ул. Анфиногенова в районе многоквартирных домов № 7, 9.
- Металлический гараж, расположенный по ул. Пичугина, в районе многоквартирного дома № 26
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».