Благодатный огонь доставят к 20 апреля Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Паломники готовятся доставить Благодатный огонь из Иерусалима в Екатеринбург к празднованию Светлой Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля. Главное торжество пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе, а затем верующие примут участие в пасхальном крестном ходе до Храма-на-Крови, рассказали URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«Пасха — это главный праздник для христиан. Если говорить о смысле самого слова, то это переход. На этом празднике решается самая главная проблема человеческого существования — ответ на вопрос смерти. И во время Светлой Пасхи мы празднуем победу жизни над смертью», — пояснил настоятель Храма-на-Крови отец Максим.

Паломническая миссия привезет Благодатный огонь из Храма Гроба Господня. «В этом году вновь будет организована паломническая миссия на Святую Землю. А сам город будет украшен пасхальными фигурами и уникальным 3D-роликом, который появится на экранах города. Фонд святой Екатерины активно участвует в подготовке к Пасхальному крестному ходу», — заявила замдиректора фонда Татьяна Прусевич, пригласив горожан присоединиться к празднованию.

Сотрудники компании «Сима-ленд» примут участие в организации миссии и доставке огня. В рамках празднования меценаты традиционно поздравят медицинских работников, освятив для них пять тысяч куличей.

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины