10 апреля 2025

В Тюмени четыре риелтора использовали мошенническую схему при оформлении ипотек

В Тюменской области риелторы незаконно присвоили 10 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря мошеннической схеме тюменцы обогатились на 10 миллионов рублей
Благодаря мошеннической схеме тюменцы обогатились на 10 миллионов рублей Фото:

В Тюменской области четверо сотрудников агентства недвижимости незаконно присвоили более 10 миллионов рублей, используя мошенническую схему при оформлении льготных ипотек. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудники предоставляли в банк документы, которые содержали недостоверные сведения о фактических местах работы их клиентов. Эти документы были необходимы для оформления заявки на ипотечный кредит в рамках государственной программы. За свои криминальные услуги злоумышленники запрашивали порядка 150 — 200 тысяч рублей», — передает глава пресс-службы МВД.

Впоследствии сотрудники Росгвардии задержали четырех подозреваемых. Также правоохранители изъяли из офиса риелторов документы и электронные носители.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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В Тюменской области четверо сотрудников агентства недвижимости незаконно присвоили более 10 миллионов рублей, используя мошенническую схему при оформлении льготных ипотек. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МВД РФ Ирина Волк. «Сотрудники предоставляли в банк документы, которые содержали недостоверные сведения о фактических местах работы их клиентов. Эти документы были необходимы для оформления заявки на ипотечный кредит в рамках государственной программы. За свои криминальные услуги злоумышленники запрашивали порядка 150 — 200 тысяч рублей», — передает глава пресс-службы МВД. Впоследствии сотрудники Росгвардии задержали четырех подозреваемых. Также правоохранители изъяли из офиса риелторов документы и электронные носители. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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