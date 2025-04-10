В Тюмени четыре риелтора использовали мошенническую схему при оформлении ипотек

В Тюменской области четверо сотрудников агентства недвижимости незаконно присвоили более 10 миллионов рублей, используя мошенническую схему при оформлении льготных ипотек. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МВД РФ Ирина Волк.
«Сотрудники предоставляли в банк документы, которые содержали недостоверные сведения о фактических местах работы их клиентов. Эти документы были необходимы для оформления заявки на ипотечный кредит в рамках государственной программы. За свои криминальные услуги злоумышленники запрашивали порядка 150 — 200 тысяч рублей», — передает глава пресс-службы МВД.
Впоследствии сотрудники Росгвардии задержали четырех подозреваемых. Также правоохранители изъяли из офиса риелторов документы и электронные носители.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
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