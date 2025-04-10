Силовики проверили храмы Сургута перед православными праздниками

В Сургуте накануне Вербного воскресенья и Пасхи Христовой силовики обследовали храмы на предмет антитеррористической защищенности. Об этом сообщает управление по вопросам общественной безопасности.
«В преддверии Вербного воскресенья и Пасхи Христовой специалисты управления по вопросам общественной безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели обследования храмов города на антитеррористическую защищенность», — рассказали в ведомстве. Комиссия оценила работу систем видеонаблюдения, освещения и речевого оповещения, проверили эвакуационные выходы.
Праздничные мероприятия будут проходить в 11 храмах, на входе в них установят металлоискатели. Для обеспечения безопасности в праздники привлекут не только силовиков, но и казаков, народные дружины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!