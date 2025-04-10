10 апреля 2025

Силовики проверили храмы Сургута перед православными праздниками

© Служба новостей «URA.RU»
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На Пасху храмы Сургута будут охранять силовики и дружинники
На Пасху храмы Сургута будут охранять силовики и дружинники Фото:

В Сургуте накануне Вербного воскресенья и Пасхи Христовой силовики обследовали храмы на предмет антитеррористической защищенности. Об этом сообщает управление по вопросам общественной безопасности.

«В преддверии Вербного воскресенья и Пасхи Христовой специалисты управления по вопросам общественной безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели обследования храмов города на антитеррористическую защищенность», — рассказали в ведомстве. Комиссия оценила работу систем видеонаблюдения, освещения и речевого оповещения, проверили эвакуационные выходы.

Праздничные мероприятия будут проходить в 11 храмах, на входе в них установят металлоискатели. Для обеспечения безопасности в праздники привлекут не только силовиков, но и казаков, народные дружины.

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В Сургуте накануне Вербного воскресенья и Пасхи Христовой силовики обследовали храмы на предмет антитеррористической защищенности. Об этом сообщает управление по вопросам общественной безопасности. «В преддверии Вербного воскресенья и Пасхи Христовой специалисты управления по вопросам общественной безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели обследования храмов города на антитеррористическую защищенность», — рассказали в ведомстве. Комиссия оценила работу систем видеонаблюдения, освещения и речевого оповещения, проверили эвакуационные выходы. Праздничные мероприятия будут проходить в 11 храмах, на входе в них установят металлоискатели. Для обеспечения безопасности в праздники привлекут не только силовиков, но и казаков, народные дружины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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