В Тюмени арестован основатель бара «Секреты» и кофейни «Завтрак, пожалуйста»

В Тюмени по обвинению в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью арестован основатель бара «Секреты», кофейни «Завтрак, пожалуйста» и ресторана быстрого питания «Шаурму, пожалуйста». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В объединенной пресс-службе судов агентству сообщили, что мужчина находится в СИЗО.
«Основатель бара „Секреты“, кофейни „Завтрак, пожалуйста“ и ресторана быстрого питания „Шаурму, пожалуйста“ находится под следствием. Его держат под стражей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службе судебной системы Тюменской области агентству сообщили, что Джаббаров Нуретдин Аляр оглы будет находиться в СИЗО до 24 мая. «Джаббаров Нуретдин Аляр оглы. Перечень статей: ч.2 п.п. а, в ст.115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, ч. 2, ст. 213 УК РФ — хулиганство. По решению суда, мужчина будет находиться под стражей до 24 мая 2025 г.», — пояснили там агентству.
Получить оперативный комментарий Джаббарова Нуретдина Аляр оглы URA.RU не удалось: его контактные данные в открытом доступе отсутствуют. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться по поводу изложенной выше информации. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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