Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов сделал заявление о деньгах, найденных у него при обыске

Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов заявил в суде, что ему могли подбросить деньги
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики обнаружили в доме бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова 350 тысяч рублей
Силовики обнаружили в доме бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова 350 тысяч рублей Фото:
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Силовики задержали бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова

Бывший первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов заявил, что во время обысков у него «нашлись деньги, о которых он не знал». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании Ханты-Мансийского районного суда.

«Сотрудник в отсутствии меня зашел в комнату, через минуту сотрудник вышел с моей спортивной сумкой, которая валялась в буквальном смысле этого слова в комнате. Нигде не была запрятан, и с которой не далее, как днем ранее я выходил на лыжах, занимаясь спортом, так как это моя походная спортивная сумка. И в этой сумке при моем отсутствии неожиданно были найдены заявленные 350 тысяч рублей. Странно, конечно», — заявил в суде Шипилов.

Обвиняемый в получении взятки политик попросил приобщить к делу данные экспертизы, которая не обнаружила его ДНК на купюрах. «Я бы хотел, чтобы суд изучил документ, подтверждающий наличие ДНК на этих средства, и там содержится информация, что нет моих ДНК. Я бы хотел, чтоб суд изучил не слова, а документы», — продолжил Шипилов.

Адвокат политика Михаил Грабовский напомнил о презумпции невиновности. «Инициатор полагает, что на свободе Шипилов может воспрепятствовать производству по уголовному делу путем воздействия на свидетелей или скрыться от следствия, обладая финансовой возможностью. Все перечисленные доводы я считаю необоснованными, не подтвержденными материалами, которые были представлены в суд. Доводы носят характер предположений и домыслов», — высказался представитель защиты. Однако судья Ханты-Мансийского районного суда Андрей Булыгин никак не отреагировал на это заявление и не согласился отпустить его под домашний арест.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Алексею Шипилову, который обвиняется в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей, продлили заключение под стражей. После суда он снова отправится в СИЗО Тюмени.

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Бывший первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов заявил, что во время обысков у него «нашлись деньги, о которых он не знал». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании Ханты-Мансийского районного суда. «Сотрудник в отсутствии меня зашел в комнату, через минуту сотрудник вышел с моей спортивной сумкой, которая валялась в буквальном смысле этого слова в комнате. Нигде не была запрятан, и с которой не далее, как днем ранее я выходил на лыжах, занимаясь спортом, так как это моя походная спортивная сумка. И в этой сумке при моем отсутствии неожиданно были найдены заявленные 350 тысяч рублей. Странно, конечно», — заявил в суде Шипилов. Обвиняемый в получении взятки политик попросил приобщить к делу данные экспертизы, которая не обнаружила его ДНК на купюрах. «Я бы хотел, чтобы суд изучил документ, подтверждающий наличие ДНК на этих средства, и там содержится информация, что нет моих ДНК. Я бы хотел, чтоб суд изучил не слова, а документы», — продолжил Шипилов. Адвокат политика Михаил Грабовский напомнил о презумпции невиновности. «Инициатор полагает, что на свободе Шипилов может воспрепятствовать производству по уголовному делу путем воздействия на свидетелей или скрыться от следствия, обладая финансовой возможностью. Все перечисленные доводы я считаю необоснованными, не подтвержденными материалами, которые были представлены в суд. Доводы носят характер предположений и домыслов», — высказался представитель защиты. Однако судья Ханты-Мансийского районного суда Андрей Булыгин никак не отреагировал на это заявление и не согласился отпустить его под домашний арест. Ранее URA.RU сообщало о том, что Алексею Шипилову, который обвиняется в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей, продлили заключение под стражей. После суда он снова отправится в СИЗО Тюмени.
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