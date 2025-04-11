Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов сделал заявление о деньгах, найденных у него при обыске

Бывший первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов заявил, что во время обысков у него «нашлись деньги, о которых он не знал». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании Ханты-Мансийского районного суда.
«Сотрудник в отсутствии меня зашел в комнату, через минуту сотрудник вышел с моей спортивной сумкой, которая валялась в буквальном смысле этого слова в комнате. Нигде не была запрятан, и с которой не далее, как днем ранее я выходил на лыжах, занимаясь спортом, так как это моя походная спортивная сумка. И в этой сумке при моем отсутствии неожиданно были найдены заявленные 350 тысяч рублей. Странно, конечно», — заявил в суде Шипилов.
Обвиняемый в получении взятки политик попросил приобщить к делу данные экспертизы, которая не обнаружила его ДНК на купюрах. «Я бы хотел, чтобы суд изучил документ, подтверждающий наличие ДНК на этих средства, и там содержится информация, что нет моих ДНК. Я бы хотел, чтоб суд изучил не слова, а документы», — продолжил Шипилов.
Адвокат политика Михаил Грабовский напомнил о презумпции невиновности. «Инициатор полагает, что на свободе Шипилов может воспрепятствовать производству по уголовному делу путем воздействия на свидетелей или скрыться от следствия, обладая финансовой возможностью. Все перечисленные доводы я считаю необоснованными, не подтвержденными материалами, которые были представлены в суд. Доводы носят характер предположений и домыслов», — высказался представитель защиты. Однако судья Ханты-Мансийского районного суда Андрей Булыгин никак не отреагировал на это заявление и не согласился отпустить его под домашний арест.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Алексею Шипилову, который обвиняется в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей, продлили заключение под стражей. После суда он снова отправится в СИЗО Тюмени.
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