Бывшему заму губернатора ХМАО Шипилову продлили арест

Бывшему первому заместителю губернатора ХМАО Алексею Шипилову продлили арест. Он пробудет в тюменском СИЗО до 12 июля, передает журналист URA.RU с заседания суда.
«Ханты-Мансийский районный суд продлил срок заключения под стражей Шипилову. Он пробудет в тюменском СИЗО до 12 июля», — сообщает корреспондент.
Защитник Шипилова Михаил Грабовский предоставил суду государственные награды политика и положительные характеристики. Допрошенные в суде супруга Шипилова Ольга и психолог заявили о стрессе, который испытывают его трое детей. Однако суд встал на сторону следствия и продлил заключение под стражей. Его подозревают в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей.
Ранее URA.RU сообщало о том, как проходит заключение бывшего политического заместителя губернатора Югры Натальи Комаровой в тюменском СИЗО. Общественная наблюдательная комиссия провела внеочередную проверку учреждении после жалоб на качество пищи и опросила Алексея Шипилова.
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