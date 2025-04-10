10 апреля 2025

Бывшему заму губернатора ХМАО Шипилову продлили арест

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Защите Алексея Шипилова не удалось добиться изменения меры пресечения
Защите Алексея Шипилова не удалось добиться изменения меры пресечения Фото:

Бывшему первому заместителю губернатора ХМАО Алексею Шипилову продлили арест. Он пробудет в тюменском СИЗО до 12 июля, передает журналист URA.RU с заседания суда.

«Ханты-Мансийский районный суд продлил срок заключения под стражей Шипилову. Он пробудет в тюменском СИЗО до 12 июля», — сообщает корреспондент.

Защитник Шипилова Михаил Грабовский предоставил суду государственные награды политика и положительные характеристики. Допрошенные в суде супруга Шипилова Ольга и психолог заявили о стрессе, который испытывают его трое детей. Однако суд встал на сторону следствия и продлил заключение под стражей. Его подозревают в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, как проходит заключение бывшего политического заместителя губернатора Югры Натальи Комаровой в тюменском СИЗО. Общественная наблюдательная комиссия провела внеочередную проверку учреждении после жалоб на качество пищи и опросила Алексея Шипилова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему первому заместителю губернатора ХМАО Алексею Шипилову продлили арест. Он пробудет в тюменском СИЗО до 12 июля, передает журналист URA.RU с заседания суда. «Ханты-Мансийский районный суд продлил срок заключения под стражей Шипилову. Он пробудет в тюменском СИЗО до 12 июля», — сообщает корреспондент. Защитник Шипилова Михаил Грабовский предоставил суду государственные награды политика и положительные характеристики. Допрошенные в суде супруга Шипилова Ольга и психолог заявили о стрессе, который испытывают его трое детей. Однако суд встал на сторону следствия и продлил заключение под стражей. Его подозревают в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, как проходит заключение бывшего политического заместителя губернатора Югры Натальи Комаровой в тюменском СИЗО. Общественная наблюдательная комиссия провела внеочередную проверку учреждении после жалоб на качество пищи и опросила Алексея Шипилова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...