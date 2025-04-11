«Валили лес и питались ржаной шелухой»: какой была жизнь пермяков в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной пермяки массово трудились на лесозаготовках

12 апреля 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

Во время войны люди работали почти без выходных Фото: Николай Ситников/ТАСС С 1941 по 1945 годы в Пермскую (тогда — Молотовскую) область эвакуировали более 100 заводов, произведения искусства из 10 музеев и огромное количество жителей прифронтовых зон. Деятельность всех предприятий и трудящихся региона и рабочих была направлена на помощь фронту и приближение Великой Победы. URA.RU собрало в один текст данные историков, документы, фотографии и воспоминания жителей Молотовской области о том непростом времени. Где работали люди, чем питались и в целом каким был быт тыловиков — в следующем материале. Начало войны Вторжение немецких войск на территорию СССР произошло в четыре утра 22 июня 1941 года. Это было воскресенье. Многие жители Молотовской области не сразу узнали о случившемся — об этом свидетельствуют документы и фотографии, которые хранятся в Государственном архиве Пермского края. «В воскресенье я с Петром Михайловичем Николаевым весь день был на Чусовой. Мы рыбачили. День был замечательный, солнечный, теплый прекрасный и мы любовались волшебной прелестью Чусовой. Мы сидели на берегу у костра, ели чудеснейшую уху, загорали и не знали о том, что началась война», — такая запись есть в фотоальбоме М. Колпакова. В 2015 году пермская киностудия «Новый курс» выпустила фильм «Спросите нас» под режиссурой Бориса Караджева. Главными героями фильма выступили жители Молотовской области, которые во время Великой Отечественной войны еще были детьми. «В тот день, в саду имени Горького должен был быть праздник. Я встал около девяти утра, отец сидел за письменным столом и брился, — вспоминает Михаил Футлик, — отец сказал, что по радио объявили, что якобы бомбили Киев, но скорее всего это провокация. И не надо брать это в голову». Вечером 22 июня состоялось внеочередное заседание Молотовского обкома. На нем было принято важное постановление — что по заданию облвоенкомата необходимо срочно мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Секретарям горкомов и райкомов поручили провести политработы в трудовых коллективах, на сборных пунктах и местах проживания людей. В тот же день в саду имени Свердлова прошел массовый митинг. На него пришли 1500 человек. Всего за первые три месяца войны в Молотове было проведено 480 митингов. На них побывало 68 600 человек. В первые же дни войны рабочее время на заводах продлили с восьми до 12 часов в день. В Березниках на азотно-туковом заводе весь коллектив и вовсе перешел на казарменное положение. Покидать предприятие можно было только раз в неделю. И то — лишь на один или два часа. Тогда же зародилось движение двухсотников — тех, кто за одну рабочую смену делает производственную норму в 200%. К концу 1941 года каждый третий комсомолец Прикамья выполнял двойную норму за один рабочий день. Жизнь на селе в годы войны В селе Курашим в годы Великой Отечественной войны проживали Василий и Анна Стариковы. У них родилось шесть детей, в том числе — дочь Татьяна. Внучки Василия и Анны рассказали URA.RU, каким был в то сложное время быт семьи. «Моя мама, Татьяна Старикова, родилась в 1926 году. В школе тогда учились только до шестого класса. Не было возможности поехать и продолжить обучение, поэтому она в 15 лет осталась в селе и пошла работать — взвешивала зерно, которое убирали с полей, — вспоминает дочь Татьяны, Нина, — в 16 лет мама пересела на трактор. Работа была очень тяжелая для девчонки, посылали на лесозаготовки. В помощники давали 12-13-летних мальчишек. Мама рассказывала, что они как муравьи облепят елку и ничего с ней сделать не могут. Приходилось из трактора выпрыгивать в снег, брать какой-то шест здоровенный, упирать одним концом в живот, второй в елку, чтобы помочь свалить дерево». Татьяна Старикова рассказывала своей дочери Нине, что с самим трактором тоже было много работы. «Надо было разогреть масло. Баклуши, мама рассказывала, были сырые. Дула на них по несколько часов, чтобы разжечь — и руки отмерзали, и в глазах мутнело», — делилась мать воспоминаниями с дочкой. На лесозаготовках юная Татьяна Старикова проработала почти всю войну. Примерно в конце 1943 — начале 1944 года ее отправили в Ныроб. Там она тоже заготавливала лес. «Жили в теплушках. Парни и девушки — все вместе, в одном помещении. В середине стояла печка, где все готовили себе еду. Над печкой были натянуты веревки, где ребята сушили промокшие телогрейки. Что-то успевало за ночь высохнуть, что-то — нет. Спали на нарах, расположенных вдоль стен. Работала мать там до конца войны. Сейчас в селе Курашим стоит памятник труженикам тыла и там выгравировано имя моей мамы — Стариковой Татьяны Васильевны», — рассказала ее дочь Нина. С началом войны в семье Стариковых наступили голодные времена. «Мама вспоминала, что на огороде, а он был весьма большой, не было сорняков вообще. В пищу шла абсолютно любая трава. Это, разумеется, сказывалось на работе кишечника. Тятя (так в селах и деревнях называли отцов — прим. ред.) работал в совхозе. Там после сбора зерна его обдирали, после чего оставалась шелуха. Однажды ему по дружбе дали целый мешок такой шелухи. Он из совхоза буквально полз с этим мешком ночью, чтобы соседи не увидели и не „сдали“ его. А однажды он где-то раздобыл немного гороха, так его и вовсе ночью варили, потому что от него аромат сильный, и чтобы соседи не учуяли по дыму из печной трубы», — вспоминает внучка Василия Татьяна. Она также рассказывает, что дедушка брался тогда за любую работу. Днем трудился в совхозе, а по ночам — на переправе через реку Бабка. Когда сам не мог, то просил ночью выйти на работу дочерей. Это стало в итоге традицией, сохранившейся и после войны. «У тяти было много работ. Перевоз (переправа — прим. ред.) всегда у него в основном была за дочерьми. Все по очереди там работали и в войну, и после. Мама-то моя работала на перевозе уже после войны, примерно в 47-м году. Бабка тогда была широкая очень. Переправа представляла собой большую такую лодку. Между берегами был натянут металлический трос и надо было перетягивать его, чтобы лодка добралась до другого берега. В пять утра проходил поезд в город, и к нему шли женщины с молоком, со сметаной, чтобы продать это в Молотове все. Они все набивались плотно в лодку. Мама была совсем молодой, но вспоминала, что приходилось очень тяжело. Особенно — когда нужно было столкнуть эту огромное судно с мелководья. И ведь никто не помогал ей, все сидели и ждали», — вспоминает внучка Василия Старикова Елена. НКВД и суды Жизнь в тылу была не только тяжелой из-за множества работы и нехватки продуктов. Были и другие сложности. «Мы работали на заводе, маленькие еще были. До конца смены оставалось минут 20, мы работали по восемь часов, а женщины по 12. Они нас пожалели, отпустили, — вспоминает герой фильма студии „Новый курс“ Иван Елизарьев, — мы вышли из проходной и пошли на пруд купаться. Так весело нам было, жарко еще на улице, лето. На другой день пришли в цех, а мастер нас всех на суд послал. Судили меня. Полгода вычитали из зарплаты по 20% в доход государству. Я матери тогда не сказал про это, она бы меня за ухо натаскала за это». Многим тогда казалось, в годы Великой Отечественной войны количество случаев преследований по политическим мотивам должно было снизиться. Но это только казалось. Так, во время войны наибольшее количество арестов в Молотовской области пришлось на 1942 год. Тогда арестовали 1837 человек. К расстрелу приговорили 69 местных жителей. Еще 615 человек получили сроки в лагерях. На 10 лет лишения свободы, например, был осужден пчеловод колхоза «Красная Заря», который на общем собрании выступил с заявлением об Адольфе Гитлере. Мужчина сказал, что фюрер всех обманул, выкачал у СССР все ресурсы, потом отправил в разведку Риббентропа, а «сейчас укрепился и даст пить Советскому Союзу». Арестовали и нескольких артистов хора Ленинградского театра оперы и балета, эвакуированного в Молотов. Их обвинили в «ведении антисоветской агитации». Одним из самых громких дел было групповое обвинение за «антисоветские анекдоты». За это в тюрьму посадили редактора газеты «Железнодорожный строитель» Владимира Фрадкина и часть инженерно-технических работников. В 1959 году всех их реабилитировали. Победа Вклад тыла в Победу в Великой Отечественной войне высоко оценен. На предприятиях не покладая рук трудились женщины и дети. Сквозь голод, бессонные ночи и тяжкий труд они прошли сквозь годы войны. О важности работы тыла упомянул и Сталин в своей речи по радио 9 мая 1945 года. «Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом», — сказал он, поздравляя соотечественников с победой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1941 по 1945 годы в Пермскую (тогда — Молотовскую) область эвакуировали более 100 заводов, произведения искусства из 10 музеев и огромное количество жителей прифронтовых зон. Деятельность всех предприятий и трудящихся региона и рабочих была направлена на помощь фронту и приближение Великой Победы. URA.RU собрало в один текст данные историков, документы, фотографии и воспоминания жителей Молотовской области о том непростом времени. Где работали люди, чем питались и в целом каким был быт тыловиков — в следующем материале. Вторжение немецких войск на территорию СССР произошло в четыре утра 22 июня 1941 года. Это было воскресенье. Многие жители Молотовской области не сразу узнали о случившемся — об этом свидетельствуют документы и фотографии, которые хранятся в Государственном архиве Пермского края. «В воскресенье я с Петром Михайловичем Николаевым весь день был на Чусовой. Мы рыбачили. День был замечательный, солнечный, теплый прекрасный и мы любовались волшебной прелестью Чусовой. Мы сидели на берегу у костра, ели чудеснейшую уху, загорали и не знали о том, что началась война», — такая запись есть в фотоальбоме М. Колпакова. В 2015 году пермская киностудия «Новый курс» выпустила фильм «Спросите нас» под режиссурой Бориса Караджева. Главными героями фильма выступили жители Молотовской области, которые во время Великой Отечественной войны еще были детьми. «В тот день, в саду имени Горького должен был быть праздник. Я встал около девяти утра, отец сидел за письменным столом и брился, — вспоминает Михаил Футлик, — отец сказал, что по радио объявили, что якобы бомбили Киев, но скорее всего это провокация. И не надо брать это в голову». Вечером 22 июня состоялось внеочередное заседание Молотовского обкома. На нем было принято важное постановление — что по заданию облвоенкомата необходимо срочно мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Секретарям горкомов и райкомов поручили провести политработы в трудовых коллективах, на сборных пунктах и местах проживания людей. В тот же день в саду имени Свердлова прошел массовый митинг. На него пришли 1500 человек. Всего за первые три месяца войны в Молотове было проведено 480 митингов. На них побывало 68 600 человек. В первые же дни войны рабочее время на заводах продлили с восьми до 12 часов в день. В Березниках на азотно-туковом заводе весь коллектив и вовсе перешел на казарменное положение. Покидать предприятие можно было только раз в неделю. И то — лишь на один или два часа. Тогда же зародилось движение двухсотников — тех, кто за одну рабочую смену делает производственную норму в 200%. К концу 1941 года каждый третий комсомолец Прикамья выполнял двойную норму за один рабочий день. В селе Курашим в годы Великой Отечественной войны проживали Василий и Анна Стариковы. У них родилось шесть детей, в том числе — дочь Татьяна. Внучки Василия и Анны рассказали URA.RU, каким был в то сложное время быт семьи. «Моя мама, Татьяна Старикова, родилась в 1926 году. В школе тогда учились только до шестого класса. Не было возможности поехать и продолжить обучение, поэтому она в 15 лет осталась в селе и пошла работать — взвешивала зерно, которое убирали с полей, — вспоминает дочь Татьяны, Нина, — в 16 лет мама пересела на трактор. Работа была очень тяжелая для девчонки, посылали на лесозаготовки. В помощники давали 12-13-летних мальчишек. Мама рассказывала, что они как муравьи облепят елку и ничего с ней сделать не могут. Приходилось из трактора выпрыгивать в снег, брать какой-то шест здоровенный, упирать одним концом в живот, второй в елку, чтобы помочь свалить дерево». Татьяна Старикова рассказывала своей дочери Нине, что с самим трактором тоже было много работы. «Надо было разогреть масло. Баклуши, мама рассказывала, были сырые. Дула на них по несколько часов, чтобы разжечь — и руки отмерзали, и в глазах мутнело», — делилась мать воспоминаниями с дочкой. На лесозаготовках юная Татьяна Старикова проработала почти всю войну. Примерно в конце 1943 — начале 1944 года ее отправили в Ныроб. Там она тоже заготавливала лес. «Жили в теплушках. Парни и девушки — все вместе, в одном помещении. В середине стояла печка, где все готовили себе еду. Над печкой были натянуты веревки, где ребята сушили промокшие телогрейки. Что-то успевало за ночь высохнуть, что-то — нет. Спали на нарах, расположенных вдоль стен. Работала мать там до конца войны. Сейчас в селе Курашим стоит памятник труженикам тыла и там выгравировано имя моей мамы — Стариковой Татьяны Васильевны», — рассказала ее дочь Нина. С началом войны в семье Стариковых наступили голодные времена. «Мама вспоминала, что на огороде, а он был весьма большой, не было сорняков вообще. В пищу шла абсолютно любая трава. Это, разумеется, сказывалось на работе кишечника. Тятя (так в селах и деревнях называли отцов — прим. ред.) работал в совхозе. Там после сбора зерна его обдирали, после чего оставалась шелуха. Однажды ему по дружбе дали целый мешок такой шелухи. Он из совхоза буквально полз с этим мешком ночью, чтобы соседи не увидели и не „сдали“ его. А однажды он где-то раздобыл немного гороха, так его и вовсе ночью варили, потому что от него аромат сильный, и чтобы соседи не учуяли по дыму из печной трубы», — вспоминает внучка Василия Татьяна. Она также рассказывает, что дедушка брался тогда за любую работу. Днем трудился в совхозе, а по ночам — на переправе через реку Бабка. Когда сам не мог, то просил ночью выйти на работу дочерей. Это стало в итоге традицией, сохранившейся и после войны. «У тяти было много работ. Перевоз (переправа — прим. ред.) всегда у него в основном была за дочерьми. Все по очереди там работали и в войну, и после. Мама-то моя работала на перевозе уже после войны, примерно в 47-м году. Бабка тогда была широкая очень. Переправа представляла собой большую такую лодку. Между берегами был натянут металлический трос и надо было перетягивать его, чтобы лодка добралась до другого берега. В пять утра проходил поезд в город, и к нему шли женщины с молоком, со сметаной, чтобы продать это в Молотове все. Они все набивались плотно в лодку. Мама была совсем молодой, но вспоминала, что приходилось очень тяжело. Особенно — когда нужно было столкнуть эту огромное судно с мелководья. И ведь никто не помогал ей, все сидели и ждали», — вспоминает внучка Василия Старикова Елена. Жизнь в тылу была не только тяжелой из-за множества работы и нехватки продуктов. Были и другие сложности. «Мы работали на заводе, маленькие еще были. До конца смены оставалось минут 20, мы работали по восемь часов, а женщины по 12. Они нас пожалели, отпустили, — вспоминает герой фильма студии „Новый курс“ Иван Елизарьев, — мы вышли из проходной и пошли на пруд купаться. Так весело нам было, жарко еще на улице, лето. На другой день пришли в цех, а мастер нас всех на суд послал. Судили меня. Полгода вычитали из зарплаты по 20% в доход государству. Я матери тогда не сказал про это, она бы меня за ухо натаскала за это». Многим тогда казалось, в годы Великой Отечественной войны количество случаев преследований по политическим мотивам должно было снизиться. Но это только казалось. Так, во время войны наибольшее количество арестов в Молотовской области пришлось на 1942 год. Тогда арестовали 1837 человек. К расстрелу приговорили 69 местных жителей. Еще 615 человек получили сроки в лагерях. На 10 лет лишения свободы, например, был осужден пчеловод колхоза «Красная Заря», который на общем собрании выступил с заявлением об Адольфе Гитлере. Мужчина сказал, что фюрер всех обманул, выкачал у СССР все ресурсы, потом отправил в разведку Риббентропа, а «сейчас укрепился и даст пить Советскому Союзу». Арестовали и нескольких артистов хора Ленинградского театра оперы и балета, эвакуированного в Молотов. Их обвинили в «ведении антисоветской агитации». Одним из самых громких дел было групповое обвинение за «антисоветские анекдоты». За это в тюрьму посадили редактора газеты «Железнодорожный строитель» Владимира Фрадкина и часть инженерно-технических работников. В 1959 году всех их реабилитировали. Вклад тыла в Победу в Великой Отечественной войне высоко оценен. На предприятиях не покладая рук трудились женщины и дети. Сквозь голод, бессонные ночи и тяжкий труд они прошли сквозь годы войны. О важности работы тыла упомянул и Сталин в своей речи по радио 9 мая 1945 года. «Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом», — сказал он, поздравляя соотечественников с победой.