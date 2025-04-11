Хинштейн: СЖР поддержал идею памятника погибшим военкорам

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По словам Хинштейна, место установки и концепция мемориала будут выбраны с участием жителей, журналистов и экспертов
По словам Хинштейна, место установки и концепция мемориала будут выбраны с участием жителей, журналистов и экспертов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союз журналистов России (СЖР) поддержал инициативу по созданию памятника военным корреспондентам, погибшим при исполнении долга в зоне СВО. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Союз журналистов России поддержал инициативу создания памятника военным корреспондентам, погибшим при исполнении долга», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что детали этого проекта он обсудил лично с телеведущим Владимиром Соловьевым. 

Хинштейн подчеркнул, что мужество и преданность этих журналистов заслуживает увековечения. Работая в опасных условиях, они продолжали говорить правду — без страха и прикрас. Он отметил, что место установки и концепцию мемориала выберут открыто с участием жителей, журналистов и экспертов.

Изначально идея создания памятника возникла у председателя Союза журналистов Запорожской области Анны Москалец после гибели ее коллег в зоне СВО. Она отметила, что памятник будет посвящен всем журналистам, освещающим события спецоперации, включая тех, кто продолжает выполнять свой долг на передовой.

В конце марта стало известно, что московский скульптор Василий Селиванов разработал прототип памятника военкорам. На нем он изобразил корреспондента без каски, что символизирует его незащищенность. Отмечается, что мемориал будет установлен в украинском городе Мелитополь. Предварительное согласие от администрации уже получено, а заявка подана в Президентский фонд культурных инициатив, передает RT.

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Союз журналистов России (СЖР) поддержал инициативу по созданию памятника военным корреспондентам, погибшим при исполнении долга в зоне СВО. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Союз журналистов России поддержал инициативу создания памятника военным корреспондентам, погибшим при исполнении долга», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что детали этого проекта он обсудил лично с телеведущим Владимиром Соловьевым.  Хинштейн подчеркнул, что мужество и преданность этих журналистов заслуживает увековечения. Работая в опасных условиях, они продолжали говорить правду — без страха и прикрас. Он отметил, что место установки и концепцию мемориала выберут открыто с участием жителей, журналистов и экспертов. Изначально идея создания памятника возникла у председателя Союза журналистов Запорожской области Анны Москалец после гибели ее коллег в зоне СВО. Она отметила, что памятник будет посвящен всем журналистам, освещающим события спецоперации, включая тех, кто продолжает выполнять свой долг на передовой. В конце марта стало известно, что московский скульптор Василий Селиванов разработал прототип памятника военкорам. На нем он изобразил корреспондента без каски, что символизирует его незащищенность. Отмечается, что мемориал будет установлен в украинском городе Мелитополь. Предварительное согласие от администрации уже получено, а заявка подана в Президентский фонд культурных инициатив, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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