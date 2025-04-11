Хинштейн: СЖР поддержал идею памятника погибшим военкорам

Союз журналистов России (СЖР) поддержал инициативу по созданию памятника военным корреспондентам, погибшим при исполнении долга в зоне СВО. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Союз журналистов России поддержал инициативу создания памятника военным корреспондентам, погибшим при исполнении долга», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что детали этого проекта он обсудил лично с телеведущим Владимиром Соловьевым.
Хинштейн подчеркнул, что мужество и преданность этих журналистов заслуживает увековечения. Работая в опасных условиях, они продолжали говорить правду — без страха и прикрас. Он отметил, что место установки и концепцию мемориала выберут открыто с участием жителей, журналистов и экспертов.
Изначально идея создания памятника возникла у председателя Союза журналистов Запорожской области Анны Москалец после гибели ее коллег в зоне СВО. Она отметила, что памятник будет посвящен всем журналистам, освещающим события спецоперации, включая тех, кто продолжает выполнять свой долг на передовой.
В конце марта стало известно, что московский скульптор Василий Селиванов разработал прототип памятника военкорам. На нем он изобразил корреспондента без каски, что символизирует его незащищенность. Отмечается, что мемориал будет установлен в украинском городе Мелитополь. Предварительное согласие от администрации уже получено, а заявка подана в Президентский фонд культурных инициатив, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.