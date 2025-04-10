10 апреля 2025

Спецпосланник президента США посетил Исаакиевский собор в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит подчеркивает интерес и готовность обеих сторон к развитию диалога и сотрудничества
Визит подчеркивает интерес и готовность обеих сторон к развитию диалога и сотрудничества Фото:

В рамках дипломатического визита в Россию, спецпосланник президента США Стив Уиткофф вместе с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым посетили одну из значимых культурных достопримечательностей Санкт-Петербурга — Исаакиевский собор. Об этом сообщают «Известия».

«Стив Уиткофф и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев посетили Исаакиевский собор в Петербурге», — передают «Известия». Визит таких высокопоставленных лиц, как спецпосланник президента США и гендиректор РФПИ, подчеркивает интерес и готовность обеих сторон к развитию диалога и сотрудничества.

Ранее Уиткофф посетил Большую Хоральную синагогу города. Сообщается, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Визит был организован накануне Песаха, который является одним из важнейших праздников в еврейском календаре. Участники мероприятия обменялись поздравлениями в связи с предстоящим праздником.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В рамках дипломатического визита в Россию, спецпосланник президента США Стив Уиткофф вместе с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым посетили одну из значимых культурных достопримечательностей Санкт-Петербурга — Исаакиевский собор. Об этом сообщают «Известия». «Стив Уиткофф и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев посетили Исаакиевский собор в Петербурге», — передают «Известия». Визит таких высокопоставленных лиц, как спецпосланник президента США и гендиректор РФПИ, подчеркивает интерес и готовность обеих сторон к развитию диалога и сотрудничества. Ранее Уиткофф посетил Большую Хоральную синагогу города. Сообщается, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Визит был организован накануне Песаха, который является одним из важнейших праздников в еврейском календаре. Участники мероприятия обменялись поздравлениями в связи с предстоящим праздником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...