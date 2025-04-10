Спецпосланник президента США посетил Исаакиевский собор в Петербурге

В рамках дипломатического визита в Россию, спецпосланник президента США Стив Уиткофф вместе с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым посетили одну из значимых культурных достопримечательностей Санкт-Петербурга — Исаакиевский собор. Об этом сообщают «Известия».
«Стив Уиткофф и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев посетили Исаакиевский собор в Петербурге», — передают «Известия». Визит таких высокопоставленных лиц, как спецпосланник президента США и гендиректор РФПИ, подчеркивает интерес и готовность обеих сторон к развитию диалога и сотрудничества.
Ранее Уиткофф посетил Большую Хоральную синагогу города. Сообщается, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Визит был организован накануне Песаха, который является одним из важнейших праздников в еврейском календаре. Участники мероприятия обменялись поздравлениями в связи с предстоящим праздником.
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