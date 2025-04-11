Отставка мэра Пыть-Яха стала сигналом губернатора Югры к региональным элитам

Отставку мэра Пыть-Яха Дмитрия Горбунова после визита губернатора ХМАО Руслана Кухарука в город расценивается как демонстрация жесткой позиции главы региона к неэффективным чиновникам. Такой интерпретацией событий с URA.RU поделился политолог Александр Безделов.
«Это безусловно реакция Кухарука на те публичные скандалы, которые регулярно разворачивались в городе в последнее время. Вообще Кухарук приобрел репутацию не самого жесткого губернатора, способного к компромиссам и переговорам. Но сейчас губернатор показал, что готов принимать довольно радикальные меры в отношении неэффективных мэров. Это сигнал для всей региональной политической элиты: конфликты и бездействие больше не останутся без последствий», — прокомментировал Безделов.
Ранее URA.RU писало, что Горбунов принял решение досрочно прекратить полномочия главы города. Этому предшествовала череда скандалов, с чем и была связана поездка главы региона в этот муниципалитет.
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