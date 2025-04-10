Что известно о мэре Пыть-Яха, который ушел в отставку после визита губернатора ХМАО

Дмитрий Горбунов продержался на посту мэра Пыть-Яха полтора года и вынужден был подать в отставку после визита в город губернатора Югры Руслана Кухарука. Причиной для преждевременного увольнения стали многочисленные провалы и скандалы, которые сопровождали градоначальника на протяжении всей его работы на посту.
Назначение и первые конфликты
Дмитрий Горбунов, выпускник кадрового проекта «Лидеры изменений Югры» под кураторством экс-замгубернатора Алексея Шипилова, возглавил Пыть-Ях в ноябре 2023 года. Его задачей было остановить многолетние разборки между кланами, которые парализовали работу администрации. Однако вместо «перемирия» новый мэр уже к февралю 2024-го рассорился с местной оппозицией, игнорируя все партии, кроме «Единой России».
Скандалы с зарплатами и премиями
В мае 2024 года в сеть слили информацию о зарплатах топ-чиновников администрации. Горбунов за полтора месяца работы получил 1,2 млн рублей, в то время, как его предшественник Морозов — 5 млн за 10 месяцев. В марте 2024-го выяснилось, что Горбунову выплатили годовую премию (около 400 тыс. рублей), хотя он занимал пост всего полтора месяца. Тогда источники URA.RU связали утечку с «войной кланов» в администрации, так как в списке не фигурировали доходы замов из «молдавского крыла» — вице-мэра Венеры Стефогло и ее соратников.
Конфликты с депутатами
В ноябре того же года Горбунов эмоционально выругался на совещании из-за проверки прокуратуры: «Сейчас затрахают подрядчика, и уйдет он из города!». Речь шла о предприятии, которое занималось пассажирскими перевозками. Мэр затем попытался оправдаться фразой особенностями диалекта. Горбунов заверил, что слово вылетело из контекста, а в Рязани, откуда родом градоначальник, оно употреблялось в значении «замучить».
Публичные скандалы с участием градоначальника продолжились и дальше. Он вместе со спикером думы Дмитрием Уреки обвинил депутата Людмилу Завадскую в «сливах» проблем города в соцсети. Позже Уреки заявил, что блокирует ее номер, а Горбунов запретил Завадской критиковать его на публичном отчете перед жителями в феврале 2025-го.
Провалы в инфраструктуре
С первых месяцев Горбунов столкнулся с жалобами на аварийный мост, соединяющий микрорайоны. Водители жаловались, что ямы «убивают подвеску», но ремонт так и не начался, несмотря на выделение окружных средств. К маю 2025-го мост оставался в аварийном состоянии, что стало одним из поводов для ревизии губернатора Руслана Кухарука.
Конфликт с жителями в СНТ «Подлесное»
Главный социальный кризис случился в январе 2025-го. Тогда Горбунов попытался выселить жителей балков через суд, унаследовав конфликт от прошлого главы. Люди четыре года ждали решения, писали даже экс-губернатору Наталье Комаровой, но в итоге ситуацию разрешил нынешний глава региона Кухарук, лично приехав в «Подлесное». После этого мэрия отозвала иск, а жители получили право оформить землю в собственность.
Что дальше?
Исполняющим обязанности мэра назначен вице-мэр Олег Иревлин. Сам Горбунов на ближайшее время, вероятнее всего вернется в Лангепас, откуда он и приехал в Пыть-Ях после назначения мэром. Семью он вместе с собой не перевозил, на выходных регулярно уезжая в родной город.
Ранее URA.RU писало, что Горбунов принял решение досрочно прекратить полномочия главы города. Этому предшествовали, в том числе, другие скандалы, происходящие в Пыть-Яхе. С чем и была связана поездка главы региона в этот муниципалитет.
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