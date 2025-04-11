Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3689

В результате мощных землетрясений в Мьянме погибло 3689 человек. Об этом сообщили власти страны.
«В результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3689 человек», — передает Центральное телевидение Китая. По данным источника, около 5020 человек были ранены, еще 139 — числятся пропавшими без вести.
В Мьянме и Таиланде 28 марта произошло два мощных землетрясения. В Мьянме магнитуда составила 7,7, в Бангкоке — 4,2, а в провинции Мэхонгстон — 5,0.
В частности, в Бангкоке было введено чрезвычайное положение, приостановлена работа аэропортов. В результате землетрясений обрушился строящийся 30-этажный небоскреб, под завалами которого оказались 15 человек. В Мьянме были повреждены мост через реку Иравади и множество домов, в том числе исторические здания.
Многие люди, непосредственно оказавшиеся в эпицентре катастрофы, долго не могли прийти в себя. Среди них были и россияне. Подробнее — в материале URA.RU.
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