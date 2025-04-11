Стало известно состояние пострадавших в ДТП со скорой помощью в Тюмени

Пострадавшие в ДТП с кроссовером и каретой скорой помощи медработники отправились на амбулаторное лечение. Такие данные передает информационный центр правительства Тюменской области.
«Официально. Пациенты в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение», — отметили в инфоцентре.
Ранее в Тюмени на перекрестке Монтажников и Широтной произошла жесткая авария. В ней столкнулись кроссовер BMW и карета скорой помощи, двигающаяся на вызов. От удара медицинский автомобиль перевернулся. Пострадали двое человек, которые были доставлены в больницу.
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