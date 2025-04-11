Стало известно состояние пострадавших в ДТП со скорой помощью в Тюмени

Пострадавшие в ДТП со скорой помощью отпущены на амбулаторное лечение
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Ранее пострадавших доставили в больницу в Тюмени
Ранее пострадавших доставили в больницу в Тюмени Фото:
новость из сюжета
В Тюмени 11 апреля произошло жесткое ДТП со скорой помощью

Пострадавшие в ДТП с кроссовером и каретой скорой помощи медработники отправились на амбулаторное лечение. Такие данные передает информационный центр правительства Тюменской области.

«Официально. Пациенты в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение», — отметили в инфоцентре.

Ранее в Тюмени на перекрестке Монтажников и Широтной произошла жесткая авария. В ней столкнулись кроссовер BMW и карета скорой помощи, двигающаяся на вызов. От удара медицинский автомобиль перевернулся. Пострадали двое человек, которые были доставлены в больницу.

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Пострадавшие в ДТП с кроссовером и каретой скорой помощи медработники отправились на амбулаторное лечение. Такие данные передает информационный центр правительства Тюменской области. «Официально. Пациенты в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение», — отметили в инфоцентре. Ранее в Тюмени на перекрестке Монтажников и Широтной произошла жесткая авария. В ней столкнулись кроссовер BMW и карета скорой помощи, двигающаяся на вызов. От удара медицинский автомобиль перевернулся. Пострадали двое человек, которые были доставлены в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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