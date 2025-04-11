Дюмин: Россия будет развивать ВМФ с использованием технологий будущего

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Дюмин заявил, что на совещании с Путиным речь шла о развитии ВМФ РФ до 2030–2035 годов
Дюмин заявил, что на совещании с Путиным речь шла о развитии ВМФ РФ до 2030–2035 годов Фото:

Россия планирует создать современный и мощный Военно-морской флот (ВМФ), который будет использовать передовые технологии, включая те, которые пока еще не разработаны. Об этом заявил помощник президента РФ Алексей Дюмин.

«Закладывается программа развития современного, мощного флота с использованием современных технологий и тех технологий, которые будут применяться, но на сегодняшний день их еще нет», — заявил Дюмин на совещании по вопросам развития ВМФ в Санкт-Петербурге. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что в ходе совещания были затронуты вопросы, касающиеся развития российского флота до 2030–2035 годов.

Сегодня, 11 апреля, президент РФ Владимир Путин провел совещание в Санкт-Петербурге по развитию ВМФ, на котором совместно с другими участниками он обсудил необходимость изменения тактики действий флота в свете цифровой революции и новых угроз. Он отметил важность учета опыта спецоперации и интеграции всех российских дронов в единую разведывательную систему. Подробнее  — в материале URA.RU.

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Россия планирует создать современный и мощный Военно-морской флот (ВМФ), который будет использовать передовые технологии, включая те, которые пока еще не разработаны. Об этом заявил помощник президента РФ Алексей Дюмин. «Закладывается программа развития современного, мощного флота с использованием современных технологий и тех технологий, которые будут применяться, но на сегодняшний день их еще нет», — заявил Дюмин на совещании по вопросам развития ВМФ в Санкт-Петербурге. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что в ходе совещания были затронуты вопросы, касающиеся развития российского флота до 2030–2035 годов. Сегодня, 11 апреля, президент РФ Владимир Путин провел совещание в Санкт-Петербурге по развитию ВМФ, на котором совместно с другими участниками он обсудил необходимость изменения тактики действий флота в свете цифровой революции и новых угроз. Он отметил важность учета опыта спецоперации и интеграции всех российских дронов в единую разведывательную систему. Подробнее  — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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