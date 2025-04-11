Зеленский ввел санкции против двух военкоров из Екатеринбурга

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Указ о введении санкций Зеленский подписал 11 апреля
Указ о введении санкций Зеленский подписал 11 апреля Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях против России, под которые попали руководитель уральского бюро телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин и член Центрального штаба Народного фронта Илья Ушенин. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно документации, под санкции попали еще 129 физических и 18 юридических лиц. Ограничения будут действовать в течение 10 лет. Они включают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий и лишение всех украинских госнаград.

Ранее URA.RU сообщало об остальных российских журналистах, которые оказались в этом же списке. Среди попавших под санкции — журналистка Арина Шарапова, военный эксперт Борис Джерелиевский, военкор Александр Сладков, телеведущий Андрей Норкин и другие.

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Глава Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях против России, под которые попали руководитель уральского бюро телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин и член Центрального штаба Народного фронта Илья Ушенин. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Согласно документации, под санкции попали еще 129 физических и 18 юридических лиц. Ограничения будут действовать в течение 10 лет. Они включают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий и лишение всех украинских госнаград. Ранее URA.RU сообщало об остальных российских журналистах, которые оказались в этом же списке. Среди попавших под санкции — журналистка Арина Шарапова, военный эксперт Борис Джерелиевский, военкор Александр Сладков, телеведущий Андрей Норкин и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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