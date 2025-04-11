Зеленский ввел санкции против двух военкоров из Екатеринбурга

Глава Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях против России, под которые попали руководитель уральского бюро телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин и член Центрального штаба Народного фронта Илья Ушенин. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Согласно документации, под санкции попали еще 129 физических и 18 юридических лиц. Ограничения будут действовать в течение 10 лет. Они включают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий и лишение всех украинских госнаград.
Ранее URA.RU сообщало об остальных российских журналистах, которые оказались в этом же списке. Среди попавших под санкции — журналистка Арина Шарапова, военный эксперт Борис Джерелиевский, военкор Александр Сладков, телеведущий Андрей Норкин и другие.
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