«Зеленский может только наложить в штаны»: Бардаш прокомментировал санкции Киева

Украинский продюсер Юрий Бардаш, который после начала СВО переехал в Россию, резко отреагировал на санкции, введенные против него украинским главой Владимиром Зеленским. Бардаш заявил, что полномочия Зеленского давно истекли и он не имеет право накладывать никакие санкции, разве что может «только наложить в штаны».
«Считаю санкции против меня недействительными. Они были введены лицом, чья санкция на власть истекла без малого год назад. В сегодняшнем статусе гражданин Зеленский не может накладывать никакие санкции, разве что может наложить исключительно в собственные штаны», — заявил Бардаш для URA.RU.
Юрий Бардаш — украинский и российский продюсер, хореограф и певец. Он является основателем и продюсером проектов «Quest Pistols», «Грибы», «Нервы» и других. В 2024 году Бардаш получил российский паспорт и сменил имя с Юрия на Георгия по рекомендации священника Псково-Печерского монастыря.
Сегодня, 11 апреля, Зеленский ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц. В списке оказались военный корреспондент Александр Сладков, продюсер Юрий Бардаш и главный редактор сайта «Украина.ру» Искандер Хисамов и другие. Среди юридических лиц — «Другая Украина», телерадиокомпания «Таврия» и «Правда.Ру».
Санкции введены на 10 лет. Они включают в себя блокировку активов, аннулирование лицензий и запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.