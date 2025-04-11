«Зеленский может только наложить в штаны»: Бардаш прокомментировал санкции Киева

Продюсер Юрий Бардаш назвал недействительными санкции Зеленского против него
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Бардаш назвал санкции против себя недействительными
Бардаш назвал санкции против себя недействительными Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Украинский продюсер Юрий Бардаш, который после начала СВО переехал в Россию, резко отреагировал на санкции, введенные против него украинским главой Владимиром Зеленским. Бардаш заявил, что полномочия Зеленского давно истекли и он не имеет право накладывать никакие санкции, разве что может «только наложить в штаны».

«Считаю санкции против меня недействительными. Они были введены лицом, чья санкция на власть истекла без малого год назад. В сегодняшнем статусе гражданин Зеленский не может накладывать никакие санкции, разве что может наложить исключительно в собственные штаны», — заявил Бардаш для URA.RU.

Юрий Бардаш — украинский и российский продюсер, хореограф и певец. Он является основателем и продюсером проектов «Quest Pistols», «Грибы», «Нервы» и других. В 2024 году Бардаш получил российский паспорт и сменил имя с Юрия на Георгия по рекомендации священника Псково-Печерского монастыря.

Сегодня, 11 апреля, Зеленский ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц. В списке оказались военный корреспондент Александр Сладков, продюсер Юрий Бардаш и главный редактор сайта «Украина.ру» Искандер Хисамов и другие. Среди юридических лиц — «Другая Украина», телерадиокомпания «Таврия» и «Правда.Ру».

Санкции введены на 10 лет. Они включают в себя блокировку активов, аннулирование лицензий и запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности.

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Украинский продюсер Юрий Бардаш, который после начала СВО переехал в Россию, резко отреагировал на санкции, введенные против него украинским главой Владимиром Зеленским. Бардаш заявил, что полномочия Зеленского давно истекли и он не имеет право накладывать никакие санкции, разве что может «только наложить в штаны». «Считаю санкции против меня недействительными. Они были введены лицом, чья санкция на власть истекла без малого год назад. В сегодняшнем статусе гражданин Зеленский не может накладывать никакие санкции, разве что может наложить исключительно в собственные штаны», — заявил Бардаш для URA.RU. Юрий Бардаш — украинский и российский продюсер, хореограф и певец. Он является основателем и продюсером проектов «Quest Pistols», «Грибы», «Нервы» и других. В 2024 году Бардаш получил российский паспорт и сменил имя с Юрия на Георгия по рекомендации священника Псково-Печерского монастыря. Сегодня, 11 апреля, Зеленский ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц. В списке оказались военный корреспондент Александр Сладков, продюсер Юрий Бардаш и главный редактор сайта «Украина.ру» Искандер Хисамов и другие. Среди юридических лиц — «Другая Украина», телерадиокомпания «Таврия» и «Правда.Ру». Санкции введены на 10 лет. Они включают в себя блокировку активов, аннулирование лицензий и запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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