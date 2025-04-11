В Екатеринбурге появились световые инсталляции, в них заложен особый смысл. Видео

В Екатеринбурге установили три конструкции «Страну меняют люди»
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Одну из инсталляций установили на набережной Рабочей молодежи
Одну из инсталляций установили на набережной Рабочей молодежи Фото:

Три световые инсталляции «Страну меняют люди» появились в популярных точках Екатеринбурга — около «Дворца молодежи», у бывшего кинотеатра «Салют» и на набережной Рабочей молодежи. Их заметил корреспондент URA.RU. Так федеральное «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) начало привлекать горожан, готовых менять страну к лучшему, к подаче идей и проектов.

В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил организации учредить специальную премию, чтобы можно было поощрить активных людей, которые принимают реальное участие в развитии страны, регионов, городов, поселков. Проекты, поддерживаемые АСИ, как правило, направлены на повышение качества жизни россиян, образования, подготовки кадров. Первая премия пройдет в 2025 году в Москве, в рамках форума «Сильные идеи для нового времени. Соорганизаторами ее выступят — Фонд „Росконгресс“ и Минобороны.

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Три световые инсталляции «Страну меняют люди» появились в популярных точках Екатеринбурга — около «Дворца молодежи», у бывшего кинотеатра «Салют» и на набережной Рабочей молодежи. Их заметил корреспондент URA.RU. Так федеральное «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) начало привлекать горожан, готовых менять страну к лучшему, к подаче идей и проектов. В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил организации учредить специальную премию, чтобы можно было поощрить активных людей, которые принимают реальное участие в развитии страны, регионов, городов, поселков. Проекты, поддерживаемые АСИ, как правило, направлены на повышение качества жизни россиян, образования, подготовки кадров. Первая премия пройдет в 2025 году в Москве, в рамках форума «Сильные идеи для нового времени. Соорганизаторами ее выступят — Фонд „Росконгресс“ и Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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