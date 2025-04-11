Три световые инсталляции «Страну меняют люди» появились в популярных точках Екатеринбурга — около «Дворца молодежи», у бывшего кинотеатра «Салют» и на набережной Рабочей молодежи. Их заметил корреспондент URA.RU. Так федеральное «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) начало привлекать горожан, готовых менять страну к лучшему, к подаче идей и проектов.
В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил организации учредить специальную премию, чтобы можно было поощрить активных людей, которые принимают реальное участие в развитии страны, регионов, городов, поселков. Проекты, поддерживаемые АСИ, как правило, направлены на повышение качества жизни россиян, образования, подготовки кадров. Первая премия пройдет в 2025 году в Москве, в рамках форума «Сильные идеи для нового времени. Соорганизаторами ее выступят — Фонд „Росконгресс“ и Минобороны.
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