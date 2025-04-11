Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в 2024 году до 4,3%

Росстат пересмотрел свои первоначальные оценки и повысил прогноз роста ВВП России за 2024 год с 4,1% до 4,3%. Об этом говорится в последнем отчете ведомства.
«Согласно уточненной оценке, ВВП вырос на 4,3%, что на 0,2 п.п. выше предыдущей оценки», — говорится в документе. Там также сказано, что за прошлый год объем ВВП в текущих ценах составил 201 трлн 152,1 млрд рублей.
Росстат также представил обновленные данные за первые три квартала: в первом квартале экономика выросла на 5,4%, что соответствует предыдущим оценкам. А во втором квартале рост ВВП составил 4,3%, что превысило первоначальную оценку в 4,1%.
По данным статслужбы, увеличение показателей связано с ростом индексов физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях: информация и связь (+12%), гостиницы и рестораны (+9,6%), оптовая и розничная торговля (+6,9%) и обрабатывающие производства (+7,6%). В значительной степени на динамику экономики повлияли финансы и страхование (+16,5%), культура и спорт (+8,3%), а также сектора энергетики и транспорта.
При этом доля оплаты труда в структуре ВВП возросла до 43,9%, а доля расходов на конечное потребление увеличилась с 68,4% до 69%. В 2025 году Росстат сообщил, что номинальный объем ВВП впервые превысил 200 трлн руб, а инфляция в стране составила 9,52%.
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