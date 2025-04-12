Два района Екатеринбурга за 14 лет изменились до неузнаваемости: панорама

Место вокруг парка Маяковского существенно преобразилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Октябрьский район считается одним из самых «зеленых» в Екатеринбурге: здесь есть парки Лесоводов, Маяковского и Павлика Морозова. За 14 лет он стал намного комфортнее. А Чкаловский — стал местом, куда горожане едут за развлечениями (там единственный в городе аквапарк и термальный комплекс, а еще можно покататься на лыжах). Рассматриваем, как преобразились эти два района.

Чкаловский

На улице Щербакова практически не было высотных домов, а торговый центр «Глобус» носит старое название — «Екатерининский». В целом место выглядит как площадка возле «Дирижабля» на Ботанике.

То же место, но в 2024 году. Его начинают активно застраивать: появляются «свечки» и огромные дома, район развивается — обрастает фитнес-клубом, магазинами, аптеками и красивыми двориками.

Жители Уктуса помнят, что в 2013 году на Зимней раньше располагался только лыжный комплекс «Уктус». Кроме забора с соответствующей информацией, здесь ничего не было.

Но вскоре здесь вырастет термальный комплекс «Баден-Баден» — одно из самых популярных мест для отдыха в праздники и жаркие летние дни. Правда, дорога из-за плотного потока машин существенно пострадала.

2-я Новосибирская, по которой регулярно проходит подготовка к 9 Мая, заметно лишь пустующее пространство и одиноко стоящий автомобильный центр. Место похоже на совсем уж окраину города.

Спустя 10 лет в этом месте появится новостройка и большое количество магазинов. Автосалон это место покинет.

Такой понять улицу Грибоедова в 2010 году жители Екатеринбурга. Обилие рекламы и увядаяющие здания.

И как преобразилась эта улица сейчас. Фасады приведены в порядок, а с аллеи исчезла «лишняя» зелень.

Октябрьский

Улица Декабристов утопает в зелени. Вдалеке еще видна недостроенная башня, которую снесут в 2018 году.

В 2024 году эта улица выглядит куда более ухоженной, чем 14 лет назад. Пропали лишние кусты, а впереди виднеется еще пока строящаяся «УГМК-Арена».

Помнит ли кто-то таким пустынным пространство вокруг парка Маяковского — на улице Ткачей? Здесь по соседству с ЦПКиО есть лишь автомойка, заправка и огромная парковка.

Теперь здесь находится один из элитных ЖК Екатеринбурга с благоустроенной набережной. Сам вход в парк тоже стал намного аккуратнее и чище — никаких лишних кричащих надписей.

На пересечении улиц Белинского и Декабристов много визуального шума, множество киосков. С правой стороны еще виднеется здание Уральского областного промышленно-экономического техникума.

Улица меняется до неузнаваемости — на месте конструктивистского здания вырастает модная новостройка, а реклама становится не такой броской. В целом место выглядит более аккуратно.

А такой была улица Малышева в 2010 году. Западные бренды, огромный баннер на Доме промышленности и еще никакого модного пространства, где позже расположится «Золотое яблоко».

Таким мы привыкли видеть это место сейчас. Многолюдным, с модными кофейнями, торговым центром Bolshoy, где располагается любимый магазин многих девушек и пространство с вещами от российских дизайнеров.