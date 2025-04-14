Свердловский разведчик на трофейном Harley-Davidson брал Кенигсберг. Фото, видео

Свердловский ветеран Суворов участвовал в операции «Багратион» и брал Кенигсберг

14 апреля 2025 в 21:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Суворов на трофейном мотоцикле добывал ценную информацию для советских солдат (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Уралец Дмитрий Суворов отправился на фронт в семнадцать лет и служил в моторазведке, а на боевые задания отправлялся на трофейном мотоцикле Harley-Davidson. Он принимал участие в операции «Багратион», перевернувшей ход Великой Отечественной войны, а также участвовал в боях в Восточной Пруссии, взятии Кенигсберга. В преддверии 80-летия Победы URA.RU рассказывает о подвигах и жизни ветерана. Дмитрий Николаевич родился в 1926 году в Костромской области. К началу войны он успел окончить семь классов школы. Единственная семейная фотография, котора сохранилась (слева сам ветеран) Фото предоставлено ветераном Дмитрием Николаевичем «В тот страшный день (22 июня 1941-го — прим. ред.) я отправился на рыбалку. Наловил много рыбы. Веселый, напевая песни, возвращался домой. Почувствовал неладное: тишина, неестественная для оживленного места, где обычно женщины копались в огородах, дети играли, а куры бегали туда-сюда. Я подошел к центру, где обычно собирался народ, и вот тогда услышал страшное слово „война“. Детство кончилось и ответственность навалилась разом», — вспоминает Суворов. Ему тогда было 15 лет. Деревня быстро осиротела: всех мужчин забрали на фронт, даже отца Дмитрия Николаевича, который уже был в годах и плохо видел. Воевать отправился и старший брат, совсем недавно вернувшийся из армии. Сестру определили на военный завод в Горький. А Дмитрий трудился в колхозе. В 1943-м военную форму надел и он. Дмитрия направили в 14-й учебный отдельный мотоциклетный полк в Гатчине. Там были полгода интенсивной подготовки. После — Третий Белорусский фронт и должность разведчика-мотоциклиста. В мае 1944-го, получив от командира трофейный мотоцикл Harley-Davidson, молодой солдат начал исполнять свой долг. Суворов ушел на фронт, как только ему исполнилось 17 лет Фото предоставлено ветераном Дмитрием Николаевичем «Артиллерийская подготовка в реальности далека от того, что демонстрируют в фильмах. Взгляд устремляется к горизонту, и повсюду идет непрерывный огонь. Все вокруг дрожит от взрывов, окутано дымом. Снаряды летят, а затем исчезают, распадаясь на множество осколков. В эти моменты кажется, что с другой стороны не осталось ни единого живого места. А затем начинается наступление. Земля изрыта воронками и траншеями. И мы, разведчики, движемся вперед», — описывает те жуткие события Суворов. Операция «Багратион», в рамках которой Красная Армия освободила Беларусь, часть Прибалтики и восточную Польшу, стала для него боевым крещением. «За проявленную отвагу меня удостоили звания гвардейца и медали «За отвагу. Вручал награду лично командир бригады, полковник Лосиком О. А., впоследствии ставший Героем Советского Союза. Бригада, гордо носившая название Минской и украшенная орденом Красного Знамени, оставила свой след в истории — наш до сих пор возвышается на пьедестале в Минске», — с гордостью делится ветеран. 9 мая — самый значимый праздник в семье ветерана Фото предоставлено ветераном Дмитрием Николаевичем За «Багратионом» последовали разгром немцев в Восточной Пруссии и взятие Кенигсберга, там для Дмитрия Суворова и закончилась война. «В память о подвигах остались не только воспоминания, но медаль „За отвагу“ и орден Отечественной войны, благодарности от Верховного главнокомандующего Сталина за освобождение Орши, Минска, Каунаса, форсирование Немана и прорыв обороны немцев в Восточной Пруссии. Комсомольский билет — символ веры в светлое будущее, за которое мы сражались», — вспоминает с ностальгией Дмитрий Николаевич. К нему постоянно приходит молодежь, представители общественных организаций (например, АНБО «Георгия Победоносца»), Центрального военного округа. История Дмитрия Николаевича остается ярким примером героизма и самоотверженности поколения, которое защищало нашу страну в самые трудные годы. Фото предоставлено ветераном Дмитрием Николаевичем Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уралец Дмитрий Суворов отправился на фронт в семнадцать лет и служил в моторазведке, а на боевые задания отправлялся на трофейном мотоцикле Harley-Davidson. Он принимал участие в операции «Багратион», перевернувшей ход Великой Отечественной войны, а также участвовал в боях в Восточной Пруссии, взятии Кенигсберга. В преддверии 80-летия Победы URA.RU рассказывает о подвигах и жизни ветерана. Дмитрий Николаевич родился в 1926 году в Костромской области. К началу войны он успел окончить семь классов школы. «В тот страшный день (22 июня 1941-го — прим. ред.) я отправился на рыбалку. Наловил много рыбы. Веселый, напевая песни, возвращался домой. Почувствовал неладное: тишина, неестественная для оживленного места, где обычно женщины копались в огородах, дети играли, а куры бегали туда-сюда. Я подошел к центру, где обычно собирался народ, и вот тогда услышал страшное слово „война“. Детство кончилось и ответственность навалилась разом», — вспоминает Суворов. Ему тогда было 15 лет. Деревня быстро осиротела: всех мужчин забрали на фронт, даже отца Дмитрия Николаевича, который уже был в годах и плохо видел. Воевать отправился и старший брат, совсем недавно вернувшийся из армии. Сестру определили на военный завод в Горький. А Дмитрий трудился в колхозе. В 1943-м военную форму надел и он. Дмитрия направили в 14-й учебный отдельный мотоциклетный полк в Гатчине. Там были полгода интенсивной подготовки. После — Третий Белорусский фронт и должность разведчика-мотоциклиста. В мае 1944-го, получив от командира трофейный мотоцикл Harley-Davidson, молодой солдат начал исполнять свой долг. «Артиллерийская подготовка в реальности далека от того, что демонстрируют в фильмах. Взгляд устремляется к горизонту, и повсюду идет непрерывный огонь. Все вокруг дрожит от взрывов, окутано дымом. Снаряды летят, а затем исчезают, распадаясь на множество осколков. В эти моменты кажется, что с другой стороны не осталось ни единого живого места. А затем начинается наступление. Земля изрыта воронками и траншеями. И мы, разведчики, движемся вперед», — описывает те жуткие события Суворов. Операция «Багратион», в рамках которой Красная Армия освободила Беларусь, часть Прибалтики и восточную Польшу, стала для него боевым крещением. «За проявленную отвагу меня удостоили звания гвардейца и медали «За отвагу. Вручал награду лично командир бригады, полковник Лосиком О. А., впоследствии ставший Героем Советского Союза. Бригада, гордо носившая название Минской и украшенная орденом Красного Знамени, оставила свой след в истории — наш до сих пор возвышается на пьедестале в Минске», — с гордостью делится ветеран. За «Багратионом» последовали разгром немцев в Восточной Пруссии и взятие Кенигсберга, там для Дмитрия Суворова и закончилась война. «В память о подвигах остались не только воспоминания, но медаль „За отвагу“ и орден Отечественной войны, благодарности от Верховного главнокомандующего Сталина за освобождение Орши, Минска, Каунаса, форсирование Немана и прорыв обороны немцев в Восточной Пруссии. Комсомольский билет — символ веры в светлое будущее, за которое мы сражались», — вспоминает с ностальгией Дмитрий Николаевич. К нему постоянно приходит молодежь, представители общественных организаций (например, АНБО «Георгия Победоносца»), Центрального военного округа. История Дмитрия Николаевича остается ярким примером героизма и самоотверженности поколения, которое защищало нашу страну в самые трудные годы.