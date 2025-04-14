Свердловский разведчик на трофейном Harley-Davidson брал Кенигсберг. Фото, видео

Свердловский ветеран Суворов участвовал в операции «Багратион» и брал Кенигсберг
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Открытие сезона Harley-Davidson. Екатеринбург, мотоцикл, harley davidson, байк, байкеры
Дмитрий Суворов на трофейном мотоцикле добывал ценную информацию для советских солдат (архивное фото) Фото:
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Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Уралец Дмитрий Суворов отправился на фронт в семнадцать лет и служил в моторазведке, а на боевые задания отправлялся на трофейном мотоцикле Harley-Davidson. Он принимал участие в операции «Багратион», перевернувшей ход Великой Отечественной войны, а также участвовал в боях в Восточной Пруссии, взятии Кенигсберга. В преддверии 80-летия Победы URA.RU рассказывает о подвигах и жизни ветерана.

Дмитрий Николаевич родился в 1926 году в Костромской области. К началу войны он успел окончить семь классов школы.

Единственная семейная фотография, котора сохранилась (слева сам ветеран)
Единственная семейная фотография, котора сохранилась (слева сам ветеран)

«В тот страшный день (22 июня 1941-го — прим. ред.) я отправился на рыбалку. Наловил много рыбы. Веселый, напевая песни, возвращался домой. Почувствовал неладное: тишина, неестественная для оживленного места, где обычно женщины копались в огородах, дети играли, а куры бегали туда-сюда. Я подошел к центру, где обычно собирался народ, и вот тогда услышал страшное слово „война“. Детство кончилось и ответственность навалилась разом», — вспоминает Суворов. Ему тогда было 15 лет.

Деревня быстро осиротела: всех мужчин забрали на фронт, даже отца Дмитрия Николаевича, который уже был в годах и плохо видел. Воевать отправился и старший брат, совсем недавно вернувшийся из армии. Сестру определили на военный завод в Горький. А Дмитрий трудился в колхозе.

В 1943-м военную форму надел и он. Дмитрия направили в 14-й учебный отдельный мотоциклетный полк в Гатчине. Там были полгода интенсивной подготовки. После — Третий Белорусский фронт и должность разведчика-мотоциклиста. В мае 1944-го, получив от командира трофейный мотоцикл Harley-Davidson, молодой солдат начал исполнять свой долг.

Суворов ушел на фронт, как только ему исполнилось 17 лет
Суворов ушел на фронт, как только ему исполнилось 17 лет

«Артиллерийская подготовка в реальности далека от того, что демонстрируют в фильмах. Взгляд устремляется к горизонту, и повсюду идет непрерывный огонь. Все вокруг дрожит от взрывов, окутано дымом. Снаряды летят, а затем исчезают, распадаясь на множество осколков. В эти моменты кажется, что с другой стороны не осталось ни единого живого места. А затем начинается наступление. Земля изрыта воронками и траншеями. И мы, разведчики, движемся вперед», — описывает те жуткие события Суворов.

Операция «Багратион», в рамках которой Красная Армия освободила Беларусь, часть Прибалтики и восточную Польшу, стала для него боевым крещением. «За проявленную отвагу меня удостоили звания гвардейца и медали «За отвагу. Вручал награду лично командир бригады, полковник Лосиком О. А., впоследствии ставший Героем Советского Союза. Бригада, гордо носившая название Минской и украшенная орденом Красного Знамени, оставила свой след в истории — наш до сих пор возвышается на пьедестале в Минске», — с гордостью делится ветеран.

9 мая — самый значимый праздник в семье ветерана
9 мая — самый значимый праздник в семье ветерана

За «Багратионом» последовали разгром немцев в Восточной Пруссии и взятие Кенигсберга, там для Дмитрия Суворова и закончилась война. «В память о подвигах остались не только воспоминания, но медаль „За отвагу“ и орден Отечественной войны, благодарности от Верховного главнокомандующего Сталина за освобождение Орши, Минска, Каунаса, форсирование Немана и прорыв обороны немцев в Восточной Пруссии. Комсомольский билет — символ веры в светлое будущее, за которое мы сражались», — вспоминает с ностальгией Дмитрий Николаевич.

К нему постоянно приходит молодежь, представители общественных организаций (например, АНБО «Георгия Победоносца»), Центрального военного округа. История Дмитрия Николаевича остается ярким примером героизма и самоотверженности поколения, которое защищало нашу страну в самые трудные годы.

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Уралец Дмитрий Суворов отправился на фронт в семнадцать лет и служил в моторазведке, а на боевые задания отправлялся на трофейном мотоцикле Harley-Davidson. Он принимал участие в операции «Багратион», перевернувшей ход Великой Отечественной войны, а также участвовал в боях в Восточной Пруссии, взятии Кенигсберга. В преддверии 80-летия Победы URA.RU рассказывает о подвигах и жизни ветерана. Дмитрий Николаевич родился в 1926 году в Костромской области. К началу войны он успел окончить семь классов школы. «В тот страшный день (22 июня 1941-го — прим. ред.) я отправился на рыбалку. Наловил много рыбы. Веселый, напевая песни, возвращался домой. Почувствовал неладное: тишина, неестественная для оживленного места, где обычно женщины копались в огородах, дети играли, а куры бегали туда-сюда. Я подошел к центру, где обычно собирался народ, и вот тогда услышал страшное слово „война“. Детство кончилось и ответственность навалилась разом», — вспоминает Суворов. Ему тогда было 15 лет. Деревня быстро осиротела: всех мужчин забрали на фронт, даже отца Дмитрия Николаевича, который уже был в годах и плохо видел. Воевать отправился и старший брат, совсем недавно вернувшийся из армии. Сестру определили на военный завод в Горький. А Дмитрий трудился в колхозе. В 1943-м военную форму надел и он. Дмитрия направили в 14-й учебный отдельный мотоциклетный полк в Гатчине. Там были полгода интенсивной подготовки. После — Третий Белорусский фронт и должность разведчика-мотоциклиста. В мае 1944-го, получив от командира трофейный мотоцикл Harley-Davidson, молодой солдат начал исполнять свой долг. «Артиллерийская подготовка в реальности далека от того, что демонстрируют в фильмах. Взгляд устремляется к горизонту, и повсюду идет непрерывный огонь. Все вокруг дрожит от взрывов, окутано дымом. Снаряды летят, а затем исчезают, распадаясь на множество осколков. В эти моменты кажется, что с другой стороны не осталось ни единого живого места. А затем начинается наступление. Земля изрыта воронками и траншеями. И мы, разведчики, движемся вперед», — описывает те жуткие события Суворов. Операция «Багратион», в рамках которой Красная Армия освободила Беларусь, часть Прибалтики и восточную Польшу, стала для него боевым крещением. «За проявленную отвагу меня удостоили звания гвардейца и медали «За отвагу. Вручал награду лично командир бригады, полковник Лосиком О. А., впоследствии ставший Героем Советского Союза. Бригада, гордо носившая название Минской и украшенная орденом Красного Знамени, оставила свой след в истории — наш до сих пор возвышается на пьедестале в Минске», — с гордостью делится ветеран. За «Багратионом» последовали разгром немцев в Восточной Пруссии и взятие Кенигсберга, там для Дмитрия Суворова и закончилась война. «В память о подвигах остались не только воспоминания, но медаль „За отвагу“ и орден Отечественной войны, благодарности от Верховного главнокомандующего Сталина за освобождение Орши, Минска, Каунаса, форсирование Немана и прорыв обороны немцев в Восточной Пруссии. Комсомольский билет — символ веры в светлое будущее, за которое мы сражались», — вспоминает с ностальгией Дмитрий Николаевич. К нему постоянно приходит молодежь, представители общественных организаций (например, АНБО «Георгия Победоносца»), Центрального военного округа. История Дмитрия Николаевича остается ярким примером героизма и самоотверженности поколения, которое защищало нашу страну в самые трудные годы.
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