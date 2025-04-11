Reuters: Уиткофф после визита в Россию назвал Трампу самый быстрый путь к миру на Украине

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф предложил американскому лидеру Дональду Трампу в качестве быстрого способа разрешения украинского конфликта признать за Россией четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, которые вошли в состав РФ еще в 2022 году. Об этом пишут американские СМИ.
«По словам Уиткоффа, самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине является поддержка стратегии, которая предоставит России право собственности на четыре восточных украинских региона», — говорится в сообщении. Его приводит агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомых с ситуацией.
Ранее Уиткофф высказывал эту точку зрения в подкасте с американским журналистом Такером Карлсоном, однако Киев ее отверг, а некоторые официальные лица США и Европы вовсе назвали ее максималистским требованием России. Генерал Кит Келлог заявил, что Украина никогда не согласится на передачу России полного права собственности на данные территории.
Сегодня, 11 апреля, в Санкт-Петербурге проходит встреча Уиткоффа и президента России Владимира Путина. По данным СМИ, она уже длится три часа. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, данная встреча станет значимым шагом в процессе урегулирования ситуации на Украине, а также предоставит возможность России донести свою позицию до администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт, в свою очередь, отметила, что США рассматривают эти переговоры как шаг к прекращению огня и возможному заключению мирного соглашения.
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