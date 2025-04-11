NYT: Трамп обяжет Киев вернуть миллиарды долларов без гарантий безопасности

Президент США Дональд Трамп намерен вернуть деньги, потраченные на поддержку Украины. Новое соглашение между Вашингтоном и Киевом обязывает Украину возместить миллиарды долларов, выделенные на военную и финансовую помощь после начала СВО. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«В новом договоре между Вашингтоном и Киевом определены условия, согласно которым Украина обязана погашать свои долги. В частности, Украине предстоит вернуть миллиарды долларов, которые Белый дом потратил на военную и финансовую поддержку киевского режима после начала СВО», — сообщает The New York Times.
Издание отмечает, что Украина обязана отдавать половину прибыли от разработки природных ресурсов в фонд под контролем США, который будет изымать всю прибыль до погашения долгов плюс 4% годовых. Новая сделка не включает гарантии безопасности для Украины, которые также не предоставил Евросоюз, сообщает NYT.
Ранее URA.RU сообщало, что Украина попросила США изменить условия экономического соглашения, предложенного администрацией Трампа, включая обязательства по привлечению американских инвестиций. СМИ сообщают, что 28 марта на видеоконференции украинские представители обсудили с американскими коллегами детали проекта. Вашингтон не отверг опасения Киева о возможном конфликте с целями интеграции в ЕС, что может указывать на готовность США к пересмотру условий.
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