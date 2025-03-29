Bloomberg: Украина попросила изменений в экономической сделке с США

Украина обратилась к США с просьбой изменить условия масштабного экономического соглашения, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа, в том числе касательно обязательств по привлечению американских инвестиций. Об этом сообщает Bloomberg.
«Украина направила США запрос на внесение изменений в масштабное экономическое соглашение, предложенное администрацией Трампа, включая обязательства по увеличению американских инвестиций», — говорится в материале агентства. Там добавили, что в ходе видеоконференции 28 марта украинские представители обсудили с американскими коллегами детализированный проект соглашения. Вашингтон не отклонил опасения Киева о возможном конфликте между соглашением и целями интеграции Украины в ЕС, что может свидетельствовать о готовности США к пересмотру условий.
Проект соглашения предполагает, что США получат контроль над ключевыми инфраструктурными и минеральными ресурсами Украины и беспокойство Киева вызывает возможность того, что это усложнит евроинтеграцию и потребует возврата военной и экономической помощи, предоставленной с начала конфликта. Кроме того, последняя версия сделки предполагает, что Вашингтон через совместный инвестиционный фонд получат контроль над значительной частью украинских ресурсов и инфраструктуры, а также право вето на их продажу третьим странам. Киев сможет начать получать прибыль лишь после погашения долгов перед США.
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