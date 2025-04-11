Telegraph: Каллас заявила о провале переговоров коалиции желающих по Украине

Последняя встреча «коалиции желающих» по Украине не принесла значимых результатов. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
«Нет», — ответила Каллас на вопрос журналистов, пролила ли встреча свет на стратегию реализации мирного урегулирования, передает Telegraph. Каллас также отметила, что страны входящие в «коалицию желающих», продолжают придерживаться различных подходов по данному вопросу.
Встреча «коалиции желающих», состоявшаяся накануне, не смогла сформировать единую линию стран-участниц относительно мирного урегулирования ситуации в Украине. Страны коалиции продолжают дискутировать о возможных путях решения конфликта, несмотря на отсутствие консенсуса на последней встрече.
Ранее Каллас столкнулась с критикой от коллег из Евросоюза из-за своих воинственных заявлений в адрес России. Как пишет Politico, во время поездки в Киев она опубликовала в соцсети X заявление, что «ЕС желает победы Украины в конфликте», что вызвало беспокойство у некоторых европейских чиновников из-за использования неодобренных Евросоюзом формулировок.
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