11 апреля 2025

Telegraph: Каллас заявила о провале переговоров коалиции желающих по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Каллас признала провал переговоров коалиции желающих
Каллас признала провал переговоров коалиции желающих Фото:

Последняя встреча «коалиции желающих» по Украине не принесла значимых результатов. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Нет», — ответила Каллас на вопрос журналистов, пролила ли встреча свет на стратегию реализации мирного урегулирования, передает Telegraph. Каллас также отметила, что страны входящие в «коалицию желающих», продолжают придерживаться различных подходов по данному вопросу.

Встреча «коалиции желающих», состоявшаяся накануне, не смогла сформировать единую линию стран-участниц относительно мирного урегулирования ситуации в Украине. Страны коалиции продолжают дискутировать о возможных путях решения конфликта, несмотря на отсутствие консенсуса на последней встрече.

Ранее Каллас столкнулась с критикой от коллег из Евросоюза из-за своих воинственных заявлений в адрес России. Как пишет Politico, во время поездки в Киев она опубликовала в соцсети X заявление, что «ЕС желает победы Украины в конфликте», что вызвало беспокойство у некоторых европейских чиновников из-за использования неодобренных Евросоюзом формулировок.

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Последняя встреча «коалиции желающих» по Украине не принесла значимых результатов. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Нет», — ответила Каллас на вопрос журналистов, пролила ли встреча свет на стратегию реализации мирного урегулирования, передает Telegraph. Каллас также отметила, что страны входящие в «коалицию желающих», продолжают придерживаться различных подходов по данному вопросу. Встреча «коалиции желающих», состоявшаяся накануне, не смогла сформировать единую линию стран-участниц относительно мирного урегулирования ситуации в Украине. Страны коалиции продолжают дискутировать о возможных путях решения конфликта, несмотря на отсутствие консенсуса на последней встрече. Ранее Каллас столкнулась с критикой от коллег из Евросоюза из-за своих воинственных заявлений в адрес России. Как пишет Politico, во время поездки в Киев она опубликовала в соцсети X заявление, что «ЕС желает победы Украины в конфликте», что вызвало беспокойство у некоторых европейских чиновников из-за использования неодобренных Евросоюзом формулировок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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