В Тюмени 8-летний школьник застрял по колено в грязи, возвращаясь домой от бабушки. Это произошло недалеко от расселенного дома по улице Ярославская, 73, где сейчас идет стройка. Чтобы достать мальчика, потребовалась помощь спасателей. По словам мамы ребенка, территория никак не огорожена и на нее может зайти кто угодно.
«[Он] шел домой от бабушки по привычной дорожке… сейчас из-за строительных работ на участке тропинка оказалась разрушена… Если бы в этот момент поехал трактор, он бы просто его не заметил. Там ничего не огорожено, идут работы, забиты сваи, копают траншеи — можно просто погибнуть… На место выезжали спасатели и полицейские», — рассказала тюменка 72.RU.
В итоге вызволить мальчика из грязи все-таки удалось, однако его обувь осталась там. Сейчас мама планирует написать заявление, чтобы объект был огорожен и никто более не попал в такую ситуацию.
URA.RU направило запросы в полицию и строительную компанию. Ответы ожидаются.
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