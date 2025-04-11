11 апреля 2025

Симоньян отреагировала на украинские санкции шуткой

Симоньян: журналисты RT от души посмеялись над санкциями Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
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Симоньян поблагодарила за санкции против российских журналистов
Симоньян поблагодарила за санкции против российских журналистов Фото:

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отреагировала на введенные Украиной санкции против сотрудников этих медиа. Она передала «спасибо» от коллег, которые, по ее словам, восприняли эту новость с юмором.

«Зеленский ввел новые санкции против сотрудников RT и „России сегодня“. Они своими глазами видят, что происходит на Украине. Зеленскому это не нравится. Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова. Всем им объявляю отдельную благодарность за блестящую работу», — написала Симоньян в своем telegram-канале.

Согласно опубликованным в указам на официальном сайте президента Украины, Владимир Зеленский ввел санкции против рядовых сотрудников российских СМИ, включая «Украины.ру», агентство Sputnik, телеканал RT, ВГТРК, НТВ. В список санкций попали военный корреспондент RT Мурад Газдиев, его коллеги Хассан Насср и Иван Полянский и другие, передает RT.

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Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отреагировала на введенные Украиной санкции против сотрудников этих медиа. Она передала «спасибо» от коллег, которые, по ее словам, восприняли эту новость с юмором. «Зеленский ввел новые санкции против сотрудников RT и „России сегодня“. Они своими глазами видят, что происходит на Украине. Зеленскому это не нравится. Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова. Всем им объявляю отдельную благодарность за блестящую работу», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Согласно опубликованным в указам на официальном сайте президента Украины, Владимир Зеленский ввел санкции против рядовых сотрудников российских СМИ, включая «Украины.ру», агентство Sputnik, телеканал RT, ВГТРК, НТВ. В список санкций попали военный корреспондент RT Мурад Газдиев, его коллеги Хассан Насср и Иван Полянский и другие, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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