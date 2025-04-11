11 апреля 2025

Толпа мужчин запинала ногами молодую пару в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушке сломали нос и сильно травмировали ногу
Девушке сломали нос и сильно травмировали ногу Фото:

В Екатеринбурге толпа мужчин избила молодую пару. Инцидент произошел 8 апреля у магазина «Магнит» на перекрестке Победы и Ильича. Случившемся пострадавшая девушка поделилась в социальных сетях.

«Эти парни дали мне по руке, ударили и телефон забрали. Я стояла и просила их его мне вернуть, но мне ничего не вернули. Позже приехала скорая», — рассказала пострадавшая telegram-каналу «Злой Екб».

По словам екатеринбурженки, мужчины начали конфликт первыми. Словесная перепалка переросла в нападение — пострадавших избили и запинали ногами. Девушке разбили нос и травмировали ногу настолько, что придется устанавливать штифт. Пострадавшая уже написала заявление в полицию.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.

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В Екатеринбурге толпа мужчин избила молодую пару. Инцидент произошел 8 апреля у магазина «Магнит» на перекрестке Победы и Ильича. Случившемся пострадавшая девушка поделилась в социальных сетях. «Эти парни дали мне по руке, ударили и телефон забрали. Я стояла и просила их его мне вернуть, но мне ничего не вернули. Позже приехала скорая», — рассказала пострадавшая telegram-каналу «Злой Екб». По словам екатеринбурженки, мужчины начали конфликт первыми. Словесная перепалка переросла в нападение — пострадавших избили и запинали ногами. Девушке разбили нос и травмировали ногу настолько, что придется устанавливать штифт. Пострадавшая уже написала заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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