В Екатеринбурге толпа мужчин избила молодую пару. Инцидент произошел 8 апреля у магазина «Магнит» на перекрестке Победы и Ильича. Случившемся пострадавшая девушка поделилась в социальных сетях.
«Эти парни дали мне по руке, ударили и телефон забрали. Я стояла и просила их его мне вернуть, но мне ничего не вернули. Позже приехала скорая», — рассказала пострадавшая telegram-каналу «Злой Екб».
По словам екатеринбурженки, мужчины начали конфликт первыми. Словесная перепалка переросла в нападение — пострадавших избили и запинали ногами. Девушке разбили нос и травмировали ногу настолько, что придется устанавливать штифт. Пострадавшая уже написала заявление в полицию.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.
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