11 апреля 2025

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о плачевном положении Великобритании

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Власти Грузии раскритиковали санкции Британии
Власти Грузии раскритиковали санкции Британии Фото:

Введение персональных санкций против генерального прокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых ведомств страны свидетельствуют о серьезных проблемах в самом Соединенном Королевстве. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Это, конечно же, говорит о трагичности, исходя из той истории, которую до сих пор прошла Англия, Великобритания», — сказал Кобахидзе. Так он прокомментировал тему введения санкций против грузинских чиновников.

Власти Соединенного Королевства объявили о введении санкционных мер в отношении грузинских чиновников. Среди них — генпрокурор Габиташвили и первый заместитель МВД Шалва Бедоидзе. Санкции были наложены в рамках действующего механизма по борьбе с нарушениями прав человека, говорится на сайте правительства, передает «Царьград».

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Введение персональных санкций против генерального прокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых ведомств страны свидетельствуют о серьезных проблемах в самом Соединенном Королевстве. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. «Это, конечно же, говорит о трагичности, исходя из той истории, которую до сих пор прошла Англия, Великобритания», — сказал Кобахидзе. Так он прокомментировал тему введения санкций против грузинских чиновников. Власти Соединенного Королевства объявили о введении санкционных мер в отношении грузинских чиновников. Среди них — генпрокурор Габиташвили и первый заместитель МВД Шалва Бедоидзе. Санкции были наложены в рамках действующего механизма по борьбе с нарушениями прав человека, говорится на сайте правительства, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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