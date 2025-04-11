11 апреля 2025

Самый дешевый «Москвич» с пробегом продается в Челябинске за 65 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль 1982 года выпуска и на ходу (фото из архива)
Автомобиль 1982 года выпуска и на ходу (фото из архива) Фото:

Самый дешевый автомобиль марки «Москвич» с пробегом и на ходу продается в Челябинской области за 65 тысяч рублей. Это следует из данных на популярном портале бесплатных объявлений.

«В Южноуральске продается „Москвич“ 2140 1.5 MT, 1982 года выпуска. Пробег 70 тысяч километров. Имеется кожаный руль. Цена — 65 тысяч рублей», — говорится в предложении на сайте «Авито». 

Продавец заявляет, что машина на ходу, от одного владельца и последние 12 лет стояла в гараже. Дно машины практически не заржавело. Все документы на машину имеются, указано в объявлении.

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Самый дешевый автомобиль марки «Москвич» с пробегом и на ходу продается в Челябинской области за 65 тысяч рублей. Это следует из данных на популярном портале бесплатных объявлений. «В Южноуральске продается „Москвич“ 2140 1.5 MT, 1982 года выпуска. Пробег 70 тысяч километров. Имеется кожаный руль. Цена — 65 тысяч рублей», — говорится в предложении на сайте «Авито».  Продавец заявляет, что машина на ходу, от одного владельца и последние 12 лет стояла в гараже. Дно машины практически не заржавело. Все документы на машину имеются, указано в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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