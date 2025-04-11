Самый дешевый «Москвич» с пробегом продается в Челябинске за 65 тысяч рублей

Самый дешевый автомобиль марки «Москвич» с пробегом и на ходу продается в Челябинской области за 65 тысяч рублей. Это следует из данных на популярном портале бесплатных объявлений.
«В Южноуральске продается „Москвич“ 2140 1.5 MT, 1982 года выпуска. Пробег 70 тысяч километров. Имеется кожаный руль. Цена — 65 тысяч рублей», — говорится в предложении на сайте «Авито».
Продавец заявляет, что машина на ходу, от одного владельца и последние 12 лет стояла в гараже. Дно машины практически не заржавело. Все документы на машину имеются, указано в объявлении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!