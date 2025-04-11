11 апреля 2025

Соседи украли собаку у екатеринбурженки прямо из квартиры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам пострадавшей, ущерб составил 170 тысяч рублей
По словам пострадавшей, ущерб составил 170 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге у жительницы Солнечного микрорайона украли собаку и ценную вещь прямо из квартиры. По словам пострадавшей, это сделали ее же соседи по дому. О случившемся подруга девушки рассказала в социальных сетях.

«Я уехала на несколько часов из дома, скорее всего замоталась и забыла закрыть дверь, но это не точно. По возвращению домой я обнаружила, что дома нет очень дорогой личной вещи и собаки. Как чуть позже узналось, это было спланированное мероприятие жильцами моего дома», — цитирует ее слова telegram-канал «Злой Екб».

Кадрами с камеры видеонаблюдения с девушкой поделился «анонимный спаситель». По ее словам, после мирной просьбы вернуть питомца она столкнулась с агрессией и оскорблениями в свой адрес и в адрес матери. Пострадавшая написала заявление в полицию. Общий ущерб от происшествия она оценила в 170 тысяч рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.

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В Екатеринбурге у жительницы Солнечного микрорайона украли собаку и ценную вещь прямо из квартиры. По словам пострадавшей, это сделали ее же соседи по дому. О случившемся подруга девушки рассказала в социальных сетях. «Я уехала на несколько часов из дома, скорее всего замоталась и забыла закрыть дверь, но это не точно. По возвращению домой я обнаружила, что дома нет очень дорогой личной вещи и собаки. Как чуть позже узналось, это было спланированное мероприятие жильцами моего дома», — цитирует ее слова telegram-канал «Злой Екб». Кадрами с камеры видеонаблюдения с девушкой поделился «анонимный спаситель». По ее словам, после мирной просьбы вернуть питомца она столкнулась с агрессией и оскорблениями в свой адрес и в адрес матери. Пострадавшая написала заявление в полицию. Общий ущерб от происшествия она оценила в 170 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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