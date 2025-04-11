Продавец утверждает, что на монете есть редкий брак
В Екатеринбурге продают 10-рублевую монету за 20 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».
«Редкий брак. В одной монете, сразу несколько видов брака. Монета единственная в своем роде, таких больше нет и не будет», — говорится в сообщении.
Владелец утверждает, что монета 2011 года выпуска. За ценник, указанный в объявлении, в Екатеринбурге можно купить несколько однокомнатных квартир.
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