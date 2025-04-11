11 апреля 2025

Бракованную монету по цене трех однушек продают в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавец утверждает, что на монете есть редкий брак
Продавец утверждает, что на монете есть редкий брак Фото:

В Екатеринбурге продают 10-рублевую монету за 20 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

«Редкий брак. В одной монете, сразу несколько видов брака. Монета единственная в своем роде, таких больше нет и не будет», — говорится в сообщении.

Владелец утверждает, что монета 2011 года выпуска. За ценник, указанный в объявлении, в Екатеринбурге можно купить несколько однокомнатных квартир.

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В Екатеринбурге продают 10-рублевую монету за 20 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито». «Редкий брак. В одной монете, сразу несколько видов брака. Монета единственная в своем роде, таких больше нет и не будет», — говорится в сообщении. Владелец утверждает, что монета 2011 года выпуска. За ценник, указанный в объявлении, в Екатеринбурге можно купить несколько однокомнатных квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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