Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем космонавтики. Видео

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Экипаж МКС поздравил россиян
Экипаж МКС поздравил россиян Фото:

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили жителей России с Днем космонавтики. Пресс-служба «Роскосмоса» опубликовала их видеопоздравление.

«Дорогие соотечественники... От всего сердца поздравляем вас с Днем космонавтики! В нашей стране космос всегда был больше, чем профессия», — сказал Овчинин. Кадры с поздравлениями космонавтов были выложены в telegram-канале «Роскосмоса».

Вагнер также отметил возрождающийся интерес к космической отрасли среди молодежи, что видно по увеличивающемуся числу детей, стремящихся узнать больше о космосе и ракетостроении. Песков, в свою очередь, выразил благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли и пожелал новых успехов в исследовании космоса.

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Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили жителей России с Днем космонавтики. Пресс-служба «Роскосмоса» опубликовала их видеопоздравление. «Дорогие соотечественники... От всего сердца поздравляем вас с Днем космонавтики! В нашей стране космос всегда был больше, чем профессия», — сказал Овчинин. Кадры с поздравлениями космонавтов были выложены в telegram-канале «Роскосмоса». Вагнер также отметил возрождающийся интерес к космической отрасли среди молодежи, что видно по увеличивающемуся числу детей, стремящихся узнать больше о космосе и ракетостроении. Песков, в свою очередь, выразил благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли и пожелал новых успехов в исследовании космоса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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