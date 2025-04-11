Мокрый снег и дожди останутся в Свердловской области на все выходные

До конца текущей недели в Свердловской области сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождей. Они ожидаются преимущественно ночью и утром 12 и 13 апреля, сообщают на сайте уральского гидрометцентра.
«Переменная облачность, преимущественно без осадков, утром на востоке местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.
Ночью 12 апреля температура опустится до -4°, в низинах и горах — до -9°, днем воздух прогреется до +12°. В Екатеринбурге осадков не ожидается: ночью -1°, днём до +9°. Ветер западный, слабый, до 8 м/с.
В субботу, 13 апреля, ночью местами пройдут слабые осадки — преимущественно снег и мокрый снег. Днем ожидается преимущественно сухая погода. Температура ночью от -2 до +3°, днём до +11°. В столице Урала прогнозируют +2° ночью и +7° днём. Ветер юго-западный, местами с порывами до 16 м/с.
В воскресенье, 14 апреля, существенных осадков не предвидится. Температура в ночные часы составит от 0 до -5°, на севере — до -10°. Днем воздух прогреется до +8°. В Екатеринбурге ночью до -2°, днем около +6°. Ветер западный, умеренный.
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