Пермяки смогут отправить космические открытки в любую точку мира

Жители Перми отметят День космонавтики масштабным фестивалем в университетском кампусе — гости смогут отправить уникальные космические открытки в любую точку мира, посетить научные лекции и насладиться космической музыкой в исполнении пермского музыканта и художника Аси Фиддлер. Об этом сообщается в пресс-релизе «Почты России».
«12 апреля в кампусе Пермского государственного университета состоится научно-популярный фестиваль, посвященный Дню космонавтики. Главной особенностью мероприятия станет специальная почтовая акция — гости смогут бесплатно отправить тематические открытки в любую точку мира через мобильный пункт Почты России», — говорится в сообщении.
Программа фестиваля включает лекции экспертов Пермского университета и Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина о влиянии космоса на философию, искусство и литературу. Посетители смогут побывать в научных лабораториях, где создаются технологии будущего, принять участие в мастер-классах, играх и кинопоказах. Завершится мероприятие концертом Аси Фиддлер, где прозвучат космические мелодии в исполнении скрипки и электронной музыки.
Организаторы отмечают, что акция с открытками направлена на популяризацию российской космонавтики и научных достижений Пермского края. Тираж почтовых карточек ограничен.
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