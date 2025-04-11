11 апреля 2025

Пермяки смогут отправить космические открытки в любую точку мира

Жители Перми отметят День космонавтики необычной почтовой акцией
© Служба новостей «URA.RU»
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В День космонавтики пермяков ждут научные лекции и космическая почта
В День космонавтики пермяков ждут научные лекции и космическая почта Фото:

Жители Перми отметят День космонавтики масштабным фестивалем в университетском кампусе — гости смогут отправить уникальные космические открытки в любую точку мира, посетить научные лекции и насладиться космической музыкой в исполнении пермского музыканта и художника Аси Фиддлер. Об этом сообщается в пресс-релизе «Почты России». 

«12 апреля в кампусе Пермского государственного университета состоится научно-популярный фестиваль, посвященный Дню космонавтики. Главной особенностью мероприятия станет специальная почтовая акция — гости смогут бесплатно отправить тематические открытки в любую точку мира через мобильный пункт Почты России», — говорится в сообщении.

Программа фестиваля включает лекции экспертов Пермского университета и Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина о влиянии космоса на философию, искусство и литературу. Посетители смогут побывать в научных лабораториях, где создаются технологии будущего, принять участие в мастер-классах, играх и кинопоказах. Завершится мероприятие концертом Аси Фиддлер, где прозвучат космические мелодии в исполнении скрипки и электронной музыки.

Организаторы отмечают, что акция с открытками направлена на популяризацию российской космонавтики и научных достижений Пермского края. Тираж почтовых карточек ограничен.

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Жители Перми отметят День космонавтики масштабным фестивалем в университетском кампусе — гости смогут отправить уникальные космические открытки в любую точку мира, посетить научные лекции и насладиться космической музыкой в исполнении пермского музыканта и художника Аси Фиддлер. Об этом сообщается в пресс-релизе «Почты России».  «12 апреля в кампусе Пермского государственного университета состоится научно-популярный фестиваль, посвященный Дню космонавтики. Главной особенностью мероприятия станет специальная почтовая акция — гости смогут бесплатно отправить тематические открытки в любую точку мира через мобильный пункт Почты России», — говорится в сообщении. Программа фестиваля включает лекции экспертов Пермского университета и Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина о влиянии космоса на философию, искусство и литературу. Посетители смогут побывать в научных лабораториях, где создаются технологии будущего, принять участие в мастер-классах, играх и кинопоказах. Завершится мероприятие концертом Аси Фиддлер, где прозвучат космические мелодии в исполнении скрипки и электронной музыки. Организаторы отмечают, что акция с открытками направлена на популяризацию российской космонавтики и научных достижений Пермского края. Тираж почтовых карточек ограничен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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