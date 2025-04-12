От аномального тепла до арктического вторжения: в апреле москвичей ждут резкие изменения погоды

Тишковец: следующая неделя в Москве будет аномально теплой
© Служба новостей «URA.RU»
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На следующей неделе в России будет аномально тепло
На следующей неделе в России будет аномально тепло Фото:

Следующая неделя в Москве обещает быть очень теплой — температура в некоторые дни может подняться до летних значений. Это произойдет из-за скачка атмосферного давления. Ожидаются небольшие осадки и облачность с прояснениями. Однако за этим последует арктическое вторжение и резкое похолодание. Подробнее об изменениях погоды — в материале URA.RU.

От холода к теплу

На следующей неделе в Москве прогнозируется небольшое количество осадков и переменная облачность. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Царьградом».

В четверг может быть небольшой снег, осадки около одного миллиметра. В воскресенье ожидается переменная облачность, в следующий понедельник также ожидается облачность, но с частыми прояснениями. 

Также к выходным ожидается заметное повышение атмосферного давления. До субботы давление будет ниже нормы на три-пять миллиметров ртутного столба. Это объясняет регулярные прогнозы небольших осадков. В воскресенье давление превысит норму на три-пять миллиметров ртутного столба, а к понедельнику оно может достигнуть отметки выше нормы на семь-восемь миллиметров ртутного столба. Именно эти изменения приведут к улучшению погодных условий и появлению солнечных прояснений.

Другой эксперт — ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, также отметил, что следующая неделя, с 14 по 20 апреля, обещает быть теплой для жителей столицы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха, которая может подняться до значений, характерных для начала лета, что является аномальным явлением для середины апреля.

От тепла к холоду

Однако в конце апреля москвичи могут вновь столкнуться с новой волной холодов, предупредил Тишковец. Синоптик ожидает арктическое вторжение, которое, по его мнению, будет менее интенсивным по сравнению с текущим.

«Однако новое арктическое вторжение, надеется синоптик, будет слабее текущего: он выразил надежду, что в следующий раз похолодание обойдется без снежного покрова и заносов», — отметил Евгений Тишковец в беседе с телеканалом 360.ru. Он также подчеркнул, что важно не расслабляться и быть готовыми к изменениям погоды.

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Следующая неделя в Москве обещает быть очень теплой — температура в некоторые дни может подняться до летних значений. Это произойдет из-за скачка атмосферного давления. Ожидаются небольшие осадки и облачность с прояснениями. Однако за этим последует арктическое вторжение и резкое похолодание. Подробнее об изменениях погоды — в материале URA.RU. От холода к теплу На следующей неделе в Москве прогнозируется небольшое количество осадков и переменная облачность. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Царьградом». В четверг может быть небольшой снег, осадки около одного миллиметра. В воскресенье ожидается переменная облачность, в следующий понедельник также ожидается облачность, но с частыми прояснениями.  Также к выходным ожидается заметное повышение атмосферного давления. До субботы давление будет ниже нормы на три-пять миллиметров ртутного столба. Это объясняет регулярные прогнозы небольших осадков. В воскресенье давление превысит норму на три-пять миллиметров ртутного столба, а к понедельнику оно может достигнуть отметки выше нормы на семь-восемь миллиметров ртутного столба. Именно эти изменения приведут к улучшению погодных условий и появлению солнечных прояснений. Другой эксперт — ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, также отметил, что следующая неделя, с 14 по 20 апреля, обещает быть теплой для жителей столицы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха, которая может подняться до значений, характерных для начала лета, что является аномальным явлением для середины апреля. От тепла к холоду Однако в конце апреля москвичи могут вновь столкнуться с новой волной холодов, предупредил Тишковец. Синоптик ожидает арктическое вторжение, которое, по его мнению, будет менее интенсивным по сравнению с текущим. «Однако новое арктическое вторжение, надеется синоптик, будет слабее текущего: он выразил надежду, что в следующий раз похолодание обойдется без снежного покрова и заносов», — отметил Евгений Тишковец в беседе с телеканалом 360.ru. Он также подчеркнул, что важно не расслабляться и быть готовыми к изменениям погоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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