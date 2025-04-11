В Курганской области мужчине грозит срок за хранение взрывчатки и изготовление боеприпасов

В Кетовском округе Курганской области 64-летний мужчина может получить тюремный срок до восьми лет за незаконное хранение взрывчатки и изготовление боеприпасов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
«64-летний местный житель обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также в изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. По одной из более тяжких статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сообщает прокуратура.
По данным ведомства, мужчина после смерти своего брата в 2018 году забрал себе бездымный охотничий порох и незаконно хранил его у себя в квартире. А в августе 2021 года обвиняемый незаконно изготовил шесть патронов для охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия 16 калибра. Дальнейшую судьбу мужчины определит Кетовский районный суд, куда направлено уголовное дело.
Похожий случай был в Альменевском округе. Местный житель после смерти отца хранил у себя патроны для нарезного оружия, а также незаконно изготовил 50 патронов калибра 16. За это он получил два года и три месяца условно и штраф.
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