11 апреля 2025

В Курганской области мужчине грозит срок за хранение взрывчатки и изготовление боеприпасов

В Курганской области мужчина рискует сесть на 8 лет за хранение пороха
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина незаконно изготовил патроны к огнестрельному оружию
Мужчина незаконно изготовил патроны к огнестрельному оружию Фото:

В Кетовском округе Курганской области 64-летний мужчина может получить тюремный срок до восьми лет за незаконное хранение взрывчатки и изготовление боеприпасов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

«64-летний местный житель обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также в изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. По одной из более тяжких статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сообщает прокуратура.

По данным ведомства, мужчина после смерти своего брата в 2018 году забрал себе бездымный охотничий порох и незаконно хранил его у себя в квартире. А в августе 2021 года обвиняемый незаконно изготовил шесть патронов для охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия 16 калибра. Дальнейшую судьбу мужчины определит Кетовский районный суд, куда направлено уголовное дело.

Похожий случай был в Альменевском округе. Местный житель после смерти отца хранил у себя патроны для нарезного оружия, а также незаконно изготовил 50 патронов калибра 16. За это он получил два года и три месяца условно и штраф.

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В Кетовском округе Курганской области 64-летний мужчина может получить тюремный срок до восьми лет за незаконное хранение взрывчатки и изготовление боеприпасов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры. «64-летний местный житель обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также в изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. По одной из более тяжких статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сообщает прокуратура. По данным ведомства, мужчина после смерти своего брата в 2018 году забрал себе бездымный охотничий порох и незаконно хранил его у себя в квартире. А в августе 2021 года обвиняемый незаконно изготовил шесть патронов для охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия 16 калибра. Дальнейшую судьбу мужчины определит Кетовский районный суд, куда направлено уголовное дело. Похожий случай был в Альменевском округе. Местный житель после смерти отца хранил у себя патроны для нарезного оружия, а также незаконно изготовил 50 патронов калибра 16. За это он получил два года и три месяца условно и штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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