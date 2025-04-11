Сколько стоит в Кургане помыть окна

С приходом весны многие жители Кургана готовятся к мытью окон. Корреспондент URA.RU решил узнать, сколько стоит такая услуга.
Цены и объем работ
Частники, чьи объявления размещены на популярных сайтах, указывают стоимость от 600 рублей. Цена указана за получасовое мытье окон.
«Мытье окон и балконов: гарантирую блеск и чистоту ваших окон. Стоимость не изменится во время уборки», — указано в одном из объявлений на популярном сайте.
Некоторые называют цену еще ниже — от 300-400 рублей за час мытья. Помыть балкон обойдется дороже — от 2 000 рублей. Стоимость указана за двухчасовую уборку.
Если балкон или лоджия большие, например, шестиметровые и остеклены от пола, то заплатить за мытье придется от 4 000 рублей. Таким образом, чтобы вымыть окна и балкон во всей квартире, понадобится около 5 000 — 10 000 тысяч, в зависимости от объема работ.
Частники и компании
Занимаются мытьем окон в основном самозанятые. Они могут предоставить чеки за свои услуги. Также в объявлениях они указывают на то, что все средства для мытья окон они приносят свои.
У клининговых компаний услуги стоят чуть дороже. Но преимуществом будет скорость помывки, так как приезжает не один человек, а до пяти, в зависимости от объема предстоящих работ.
Робот в помощь
Кроме того, на сайтах объявлений предлагается услуга аренды робота для мытья окон. Робот-мойщик может мыть окна внутри и снаружи, на квадратный метр уходит около четырех минут.
Обойдется аренда такого робота от 500 рублей на день. Владельцы обещают дать полный инструктаж по его использованию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».