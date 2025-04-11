11 апреля 2025

Сколько стоит в Кургане помыть окна

В Кургане за мытье окон попросят от 600 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Для мытья окон курганцы могут нанять специалистов
Для мытья окон курганцы могут нанять специалистов Фото:

С приходом весны многие жители Кургана готовятся к мытью окон. Корреспондент URA.RU решил узнать, сколько стоит такая услуга.

Цены и объем работ

Частники, чьи объявления размещены на популярных сайтах, указывают стоимость от 600 рублей. Цена указана за получасовое мытье окон.

«Мытье окон и балконов: гарантирую блеск и чистоту ваших окон. Стоимость не изменится во время уборки», — указано в одном из объявлений на популярном сайте.

Некоторые называют цену еще ниже — от 300-400 рублей за час мытья. Помыть балкон обойдется дороже — от 2 000 рублей. Стоимость указана за двухчасовую уборку.

Если балкон или лоджия большие, например, шестиметровые и остеклены от пола, то заплатить за мытье придется от 4 000 рублей. Таким образом, чтобы вымыть окна и балкон во всей квартире, понадобится около 5 000 — 10 000 тысяч, в зависимости от объема работ.

Частники и компании

Занимаются мытьем окон в основном самозанятые. Они могут предоставить чеки за свои услуги. Также в объявлениях они указывают на то, что все средства для мытья окон они приносят свои.

У клининговых компаний услуги стоят чуть дороже. Но преимуществом будет скорость помывки, так как приезжает не один человек, а до пяти, в зависимости от объема предстоящих работ.

Робот в помощь

Кроме того, на сайтах объявлений предлагается услуга аренды робота для мытья окон. Робот-мойщик может мыть окна внутри и снаружи, на квадратный метр уходит около четырех минут.

Обойдется аренда такого робота от 500 рублей на день. Владельцы обещают дать полный инструктаж по его использованию.

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С приходом весны многие жители Кургана готовятся к мытью окон. Корреспондент URA.RU решил узнать, сколько стоит такая услуга. Цены и объем работ Частники, чьи объявления размещены на популярных сайтах, указывают стоимость от 600 рублей. Цена указана за получасовое мытье окон. «Мытье окон и балконов: гарантирую блеск и чистоту ваших окон. Стоимость не изменится во время уборки», — указано в одном из объявлений на популярном сайте. Некоторые называют цену еще ниже — от 300-400 рублей за час мытья. Помыть балкон обойдется дороже — от 2 000 рублей. Стоимость указана за двухчасовую уборку. Если балкон или лоджия большие, например, шестиметровые и остеклены от пола, то заплатить за мытье придется от 4 000 рублей. Таким образом, чтобы вымыть окна и балкон во всей квартире, понадобится около 5 000 — 10 000 тысяч, в зависимости от объема работ. Частники и компании Занимаются мытьем окон в основном самозанятые. Они могут предоставить чеки за свои услуги. Также в объявлениях они указывают на то, что все средства для мытья окон они приносят свои. У клининговых компаний услуги стоят чуть дороже. Но преимуществом будет скорость помывки, так как приезжает не один человек, а до пяти, в зависимости от объема предстоящих работ. Робот в помощь Кроме того, на сайтах объявлений предлагается услуга аренды робота для мытья окон. Робот-мойщик может мыть окна внутри и снаружи, на квадратный метр уходит около четырех минут. Обойдется аренда такого робота от 500 рублей на день. Владельцы обещают дать полный инструктаж по его использованию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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