Жительница Курской области рассказала об обстрелах мирного населения в Гуево

ВСУ применяли кассетные снаряды и дроны при эвакуации мирных жителей из Гуево
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ убивают гражданских, эвакуирующихся из Гуево, кассетными снарядами и дронами
ВСУ убивают гражданских, эвакуирующихся из Гуево, кассетными снарядами и дронами Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Во время эвакуации мирных жителей из населенного пункта Гуево под Курском ВСУ применили кассетные боеприпасы и беспилотники, в результате чего погибли гражданские. Об этом сообщила женщина, покинувшая село.

«Мы начали выходить, село прошли, там надо было метров 300 пробежать... Дрон заметил нас и на нас скинул (боеприпас — прим. URA.RU). Я сумкой прикрылась, в мужа попало сразу в легкое, муж захрипел — и все, и кончился. Парень, вон, один с ногой, который выводил», — рассказала женщина в беседе с РИА Новости.

В результате обстрела погиб муж женщины, а также были ранены другие люди, пытающиеся покинуть зону боевых действий. Эвакуация проходила в условиях постоянной угрозы и требовала от гражданского населения прятаться от атак в разрушенных зданиях на протяжении нескольких часов.

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Во время эвакуации мирных жителей из населенного пункта Гуево под Курском ВСУ применили кассетные боеприпасы и беспилотники, в результате чего погибли гражданские. Об этом сообщила женщина, покинувшая село. «Мы начали выходить, село прошли, там надо было метров 300 пробежать... Дрон заметил нас и на нас скинул (боеприпас — прим. URA.RU). Я сумкой прикрылась, в мужа попало сразу в легкое, муж захрипел — и все, и кончился. Парень, вон, один с ногой, который выводил», — рассказала женщина в беседе с РИА Новости. В результате обстрела погиб муж женщины, а также были ранены другие люди, пытающиеся покинуть зону боевых действий. Эвакуация проходила в условиях постоянной угрозы и требовала от гражданского населения прятаться от атак в разрушенных зданиях на протяжении нескольких часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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