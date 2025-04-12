Жительница Курской области рассказала об обстрелах мирного населения в Гуево

Во время эвакуации мирных жителей из населенного пункта Гуево под Курском ВСУ применили кассетные боеприпасы и беспилотники, в результате чего погибли гражданские. Об этом сообщила женщина, покинувшая село.
«Мы начали выходить, село прошли, там надо было метров 300 пробежать... Дрон заметил нас и на нас скинул (боеприпас — прим. URA.RU). Я сумкой прикрылась, в мужа попало сразу в легкое, муж захрипел — и все, и кончился. Парень, вон, один с ногой, который выводил», — рассказала женщина в беседе с РИА Новости.
В результате обстрела погиб муж женщины, а также были ранены другие люди, пытающиеся покинуть зону боевых действий. Эвакуация проходила в условиях постоянной угрозы и требовала от гражданского населения прятаться от атак в разрушенных зданиях на протяжении нескольких часов.
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